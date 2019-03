Gimnástica / Líquido

Lo bueno de que surjan bandas tipo Vetusta Morla es que Vetusta Morla están evolucionando para muy bien (insisto, su último disco es el mejor) y que algunos de esos grupos que han surgido influidos por ellos y por su capacidad llenaestadios, lo están haciendo a la vez o nacen con un mínimo de ambiciones. Gimnástica es una de esas bandas. Llevan más o menos un lustro en activo pero ‘Líquido’ ha sido un considerable paso adelante tras el fichaje de Oso Polita, el sello de Lastur.

El álbum se presenta con el single ‘Caléndula’, en el que conviven unas guitarras que saben mantener la tensión casi tan bien como un tema de The Clash de finales de los 70, con unos teclados que apuntan a la new-wave. Son también inmediatas ‘La revolución de las abejas’ y su canto a “la revolución del nido”; ‘Supermán’, que tras “un disfraz y una sobredosis de Prozac” esconde problemas de inseguridad; o ‘El lazo’ con frases muy Vetusta o izalescas, como “Esta vez te prometo sinergias / dormiremos alejados de las bestias”. El último sencillo, ‘El viaje del caracol‘, es un poco demasiado Arctic Monkeys, pero su segunda mitad es igualmente una explosión de energía. Y ‘La bestia’, que podría ser una canción política o contra las críticas (“me fascina cómo hablas con tan poco que decir”), es muy Lori Meyers, pero lo verdaderamente noticiable es que su estribillo “alimentamos a la bestia / mientras su ego no para de crecer” no tiene mucho que envidiar a los de los granadinos.

También hay que agradecer el buen acabado del álbum, producido por Víctor Cabezuelo (Rufus T. Firefly) y mezclado por Manuel Cabezali (Havalina). En ‘El rey’ parecen asomarse texturas interesantes, algo que se confirma inmediatamente después en la pista que cierra la cara A del vinilo. ‘Humano’ es una balada dominada por la electrónica y los efectos en su primera mitad, pasando a una segunda más convencional. Su texto además funciona mejor en cuanto que es más sencillo: “Todos nos movemos por amor / qué va a ser de esto cuando se acabe”. Y también sorprende la final ‘Apagón’, donde se intuye la influencia de gente que terminó huyendo del mainstream, como R.E.M. o MGMT. Hay un océano de referencias demasiado marcadas, pero al menos Gimnástica no parecen haberse quedado solo en la superficie. El grupo actúa el 28 de marzo en Madrid y el 29 de marzo en Jaén con Uniforms. Después les esperan varios festivales.

Calificación: 6/10

Lo mejor: ‘El viaje del caracol’, ‘Caléndula’, ‘Humano’

Te gustará si te gustan: Iván Ferreiro, Izal, Lori Meyers, Shinova

Escúchalo: Spotify