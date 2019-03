Mueren los dos miembros del grupo británico Her’s en un accidente de tráfico

Stephen Fitzpatrick y Audun Laading, los dos integrantes del grupo de Liverpool conocido como Her’s, han fallecido en un accidente de tráfico. Su tour mánager, Trevor Engelbrektson, también pereció en el siniestro. La triste noticia se produjo el pasado miércoles, 27 de marzo, pero no ha sido hasta la última hora de anoche cuando se ha dado a conocer por parte de su sello, Heist or Hit (que editan a los españoles Baywaves en Reino Unido, por ejemplo). En su comunicado, explican que en el momento del accidente Her’s se encontraban de camino hacia un concierto en Santa Ana, California, dentro de la gira de 19 fechas que estaban realizando por Estados Unidos.

“Estamos todos destrozados”, dice el texto, antes de destacar que el dúo se encontraba en un gran momento artístico, que además de pedir a los fans respeto a la privacidad del grupo, dedica unas bonitas palabras hacia ellos: “Su energía, vibración y talento llegaron para dar forma a nuestro sello. (…) Como seres humanos, eran cálidos, amables y divertidos. (…) Decir que eran cercanos (entre ellos) sería subestimar una amistad que era genuinamente bonita de ver; se querían como hermanos”.

Como explicábamos a principios de 2017, cuando Her’s eran confirmados en la edición de aquel año de Madrid PopFest, Fitzpatrick y Laading practicaban una curiosa amalgama de surf-pop a lo Ducktails, Mac DeMarco o Ariel Pink, si bien los ecos de The Smiths permanecían latentes en sus melodías. Tras varios singles previos, aquel año publicaban su disco debut, ‘Songs for Her’s‘, destacando en él temas deliciosos como ‘Cool With You’ y ‘Marcel’. Meses después de actuar en el FIB 2018, Her’s lanzaban ‘Invitation to Her’s‘, un segundo trabajo en el que pulían su estilo con canciones reposadas y encantadoras como ‘Under Wraps’, ‘Harvey’ o ‘Low Beam’. Una terrible tragedia para el pop.