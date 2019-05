Debbie Harry no quería escribir su primera autobiografía, pero al final lo ha hecho

Debbie Harry, vocalista de Blondie, ha anunciado su primer autobiografía. ‘Face It’ sale el 1 de octubre y Harry ha dicho a The Guardian que “no quería escribirla”, pero que al final lo ha hecho. De hecho, la cantante no descarta escribir una segunda parte: “Tengo más historias que contar, algunas son divertidas, otras terroríficas, otras cálidas y otras escalofriantes. Si ‘Face It’ gusta a la gente seguiré escribiendo sobre algunas anécdotas ocurridas en la historia de Blondie, como la vez que conocí a Rita Hayworth y Penny Singleton entre bastidores del Greek Theater en Los Ángeles. He vivido una vida llena de momentos y no hubiera pòdido cubrirlos todos en un único volumen”.

‘Face It’ será, según el mencionado periódico británico, sobre todo un texto sobre la historia de Blondie, empezando por sus inicios en Nueva York en los años 70. Incluirá escritos de la propia Harry, entrevistas de la artista con el periodista Sylvie Simmons y fotografías inéditas, además de piezas de arte hechas por fans del grupo.

Debbie ha añadido que, ante la publicación de libro “estoy preparada para los mejores y los peores comentarios, tanto como cuando he lanzado un álbum o hecho un concierto importante”. Y añade: “No tengo la piel gruesa, pero sí un buen sentido del humor”. La cantante, que se encuentra preparando una gira con Elvis Costello, acaba de aparecer en el nuevo vídeo de Halsey.