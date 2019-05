La música latina llega a los festivales para quedarse: Río Babel duplicará su asistencia

Esta semana se celebra una nueva edición de Primavera Sound con un giro editorial que según la propia organización está aquí para quedarse. Bad Bunny y J Balvin han pasado por Coachella, con el primero después siendo confirmado en Sónar y también en Río Babel. Precisamente el festival madrileño que se celebra el primer fin de semana de julio, en el que en años pasados ha actuado gente como Residente, Bebe, Nathy Peluso o Miranda!, parece pionero en su apuesta por la música latina de cualquier tipo, por lo que hemos querido realizar unas preguntas al respecto a Germán Quimasó, director de Río Babel.

Para Quimasó, 2019 no ha supuesto especialmente un antes y un después para la música latina tras la aceptación de J Balvin y Bad Bunny en medios y festivales internacionales. “Realmente viene de mucho atrás, el problema que siempre he visto yo, es que en nuestro país tenemos muchos prejuicios. En vez de ser los pioneros y ser la plataforma de lanzamiento de los artistas latinos, hemos tenido que esperar a que países anglosajones hayan reconocido la valía de estos artistas. Pero antes de este año ya venían pasando cosas muy interesantes: el estallido de Bomba Estéreo en Estados Unidos, las impresionantes giras internacionales de Calle 13, el retorno de las bandas míticas del rock latino como Los Fabulosos Cadillacs o Los Auténticos Decadentes, y a nivel alternativo y underground la infinidad de bandas emergentes con propuestas súper interesantes que están apareciendo son abrumadoras”.

Respecto a si Río Babel se enfoca principalmente en la música latina y por tanto se considera pionero al respecto o si seguirá abierto a otros géneros (Fatboy Slim también es cabeza de cartel este año y actúan Love of Lesbian y Dorian), nos indica: “Río Babel es pionero y está apostando por la música latinoamericana pero con una visión muy abierta, desde el rock hasta la electrónica pasando por el hip hop o la canción de autor y de raíz. Pero nunca nos hemos querido encasillar solo en Latinoamérica, somos mucho más. En Río Babel pueden fluir muchos estilos de músicas y de muchas procedencias. Buscamos propuestas interesantes, propuestas que tengan algo que contar y siempre desde el positivismo para enamorar al público de Madrid. Río Babel es música y es Madrid y además este año Río Babel baila”.

Germán apela también, como muestra de lo que ha cambiado la percepción de la gente sobre la música latina, a los 100 artistas más escuchados en Spotify a nivel mundial. En esa lista encontramos a J Balvin en el puesto 3, pero también a Ozuna, Farruko, Bad Bunny, Maluma, Luis Fonsi, Anuel AA y finalmente y como representación femenina, Shakira en el puesto 90 (Becky G está en el número 107). De hecho, se espera que Río Babel, que se celebra en IFEMA, duplique la asistencia del año pasado, y asegura que no solo por la concurrencia de Bad Bunny, que actúa el jueves: “Este año esperamos duplicar el público del año pasado, creemos que los tres días serán muy parejos en asistencia, si bien es verdad que 2019 es el año de Bad Bunny, la programación del sábado con Fatboy Slim, Bomba Estéreo (concierto único en Europa) y Fuel Fandango acompañados de El Mató a un Policía Motorizado, Trending Tropics, Cuarteto de Nos y Chef’Special no se queda nada atrás; el viernes con Love of Lesbian, Dorian, La Pegatina, Mon Laferte, Jorge Drexler, Muerdo y los Espíritus también sobran los motivos para asistir”.

Años después de la polémica inclusión de Julieta Venegas en el cartel del FIB, que ya nadie parece recordar, parece que las cosas han cambiado definitivamente en el panorama nacional. Es seguro que habrá festivales que permanecerán ajenos a la música latina (como a la urbana) como forma de diferenciación, dada la animadversión que provocan algunos artistas entre el público más tradicionalmente apegado al indie, pero también lo es que cada vez nos sorprenderemos menos de ver algunos de estos nombres en letras grandes en eventos masivos. Recordando la que se lió cuando Bad Bunny se confirmó en Arenal Sound, ¿realmente ha tenido que llegar Coachella para explicárnoslo?