Madonna actuará en el World Pride de Nueva York

En los últimos días se ha visto a Madonna en Instagram ensayando algunas canciones en vivo, como ‘Human Nature’ o ‘I Rise’, sin que se supiera muy bien cuál era el destino de este set, pues su gira propiamente dicha no arrancará hasta septiembre. En el vídeo de ‘Like a Prayer’ de hecho incluía un “fuck you bitches” que parecía relacionado con el meltdown eurovisivo.

El caso es que en cuanto América ha amanecido este lunes se ha confirmado que Madonna está actuando en el World Pride de Nueva York, en concreto el día 30 de junio, donde se espera que presente “algunas canciones” en vivo, por lo que parece que tampoco será un concierto propiamente dicho. Las entradas en cualquier caso se agotaron en marzo, antes de revelarse el cartel. La cantante también realizará una entrevista con Harry Smith para la NBC. Se espera que el evento sea especialmente significativo, pues se cumplen 50 años de los altercados de Stonewall, que supusieron el nacimiento del Orgullo.

Para este viernes 7 de junio, una semana antes de la edición de su nuevo disco ‘Madame X’, se espera el lanzamiento del 5º adelanto del álbum, el corte ‘Dark Ballet’, que según las primeras críticas recibidas por el disco es uno de los más interesantes y experimentales, bajo la co-producción de Mirwais. En principio es la evolución del ‘Beautiful Game’ que se presentó en la Gala MET y fue presentado en Eurovisión en forma de interludio.

We're breaking some big news from @Madonna! She'll be appearing at Pride Island in NYC, where she'll perform a few songs on June 30.

Madonna will also sit down for an interview with our @harrysmith! pic.twitter.com/O2ugl4eJgi

— TODAY (@TODAYshow) June 3, 2019