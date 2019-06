Joan As Police Woman, The Vaccines, Nacho Vegas o Taburete, en la gran traca final de Sonorama Ribera 2019

No contentos con la campanada que supuso la inclusión en su cartel de Nacho Cano, el festival Sonorama Ribera cierra hoy el cartel de su edición 2019 con una gran traca final de nombres. Más de 60 –sí, sí, 60– grupos y artistas se incorporan a una oferta en la que, además del ex-miebro de Mecano, ya figuraban Crystal Fighters, Tequila, Carolina Durante, Love of Lesbian, La Orquesta Mondragón, Miss Caffeina, Zahara, Fangoria o Berri Txarrak, entre otros.

La vasta lista de incorporaciones cuenta, además, con nombres muy importantes del panorama nacional e internacional. En el primer apartado, destaca la incorporación de históricos del Xixón Sound como son Nacho Vegas y Australian Blonde, además de nombres del indie nacional como Los Pilotos, Alexanderplatz, Apartamentos Acapulco, Soledad Vélez, Sierra, St. Woods, Niña Coyote eta Chico Tornado o Kuve. También nombres más eclécticos como el combo de hip hop de El Langui, La Excepción, el proyecto rock de Asier Etxeandía, Mastodonte, o los exitosos Taburete.

En cuanto al plano internacional, aunque más discreto en número, el festival anuncia también nombres destacados como The Vaccines, Joan As Police Woman, The Futureheads, los belgas Balthazar o el grupo británico Deacon Blue, pertenecientes a la escuela de pop de guitarras de Aztec Camera o Prefab Sprout pero con mayor proyección comercial. Sonorama Ribera se celebra en Aranda de Duero (Burgos) del 7 al 11 de agosto, y sus abonos están a la venta en una horquilla de precios que va de los 75€ del básico y los 125€ del VIP.