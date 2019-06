“La toxicidad no genera felicidad”: Matthew Koma destruye a Zedd en una carta pública

A día de hoy, Zedd es una de las mayores estrellas mundiales del pop electrónico que aprovechó la ola del EDM. Sin ir más lejos, su reciente single ‘365‘ cuenta con Katy Perry como vocalista invitada, tema que presentó con él en Coachella 2019. Sin embargo, hay quien sostiene que ese imperio que ha construido –o al menos parte de él– se la debe a otros artistas de los que se ha aprovechado sin reconocerles su crédito. Así lo afirma Matthew Koma, compositor, productor y cantante que ha trabajado a lo largo de esta década con artistas tan dispares como Giorgio Moroder, Carly Rae Jepsen, Tiestö, Kelly Clarkson y hasta Bruce Sprignsteen (ha hecho coros en su reciente single ‘There Goes My Miracle’). Él mismo ha reunido su obra en esta playlist.

El también marido de Hilary Duff y padre de su segunda hija ha acudido hoy a las redes sociales para responder a la pregunta recurrente sobre qué les ocurrió a él y a Zedd, cuando era público que trabajaron juntos durante años. Según él, la relación con Anton Zaslavski en sus inicios se comenzó a truncar cuando vio que este le negaba el crédito de autoría e interpretación que, asegura, tuvo. En concreto habla de sus dos primeros éxitos, ‘Clarity‘ –cantada por Foxes a sugerencia suya, al parecer– y ‘Spectrum‘ –que sí le acredita como intérprete, pero no como autor de melodía y letra–, en los que trabajaron codo con codo por encargo, antes de que el ruso firmara por Interscope. De hecho, en fuentes como Wikipedia aparece como co-autor de ambas, pero no en Spotify, por ejemplo. Pero no es el único episodio desagradable o gravoso que narra Koma: también cuenta cómo trató de arrebatarle los derechos de una canción que había escrito para su primer trabajo en solitario y que le costó años recuperar. O que sólo accedió a publicar una versión de ‘Find You’ con su voz, que había compuesto y grabado él, porque tenía un tiempo límite marcado por la discográfica y no consiguió otra voz. Además, el norteamericano destaca que evitó su aparición y reconocimiento en entrevistas, entregas de premios –’Clarity’ ganó un Grammy, pero él no fue convocado– y documentales.

Koma asegura que cree que todo es fruto de la gran inseguridad que, al menos entonces, tenía Zaslavski, y narra episodios en los que pone en entredicho la supuesta pericia del productor –una de las cosas que más está dando que hablar es cuando se negó a cambiar el tono de una canción porque sólo sabía tocar el piano en clave de Do–. También afirma que a lo largo de los años se ha encontrado con numerosos artistas, compositores y productores que le han contado episodios similares relacionados con Zedd (es célebre su enemistad con Diplo, pero de hecho en los comentarios del Instagram de Koma ya le apoyan nombres como el ya citado Tiestö o Rukes). “Ahora”, continúa, “tiene mucha gente que escribe sus canciones y le ayudan a producirlas. Pero yo preferiría trabajar en un Starbucks o limpiar retretes que experimentar esa dinámica abusiva de nuevo”. “La toxicidad no genera felicidad”, concluye antes de bromear al pedir a Alexa que ponga la canción de Zedd ‘Happy Now’. “En realidad, por favor no, no la pongas”. Zedd no ha respondido nada en absoluto, por el momento, pero un tuit suyo de ayer que decía “hoy es un buen día” no podía haber sido más oportuno/inoportuno.

that tweet didnt age well — Julian 🌐 (@skillkekz) June 5, 2019

