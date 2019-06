Billie Eilish amplía los aforos de sus conciertos de septiembre en Barcelona y Madrid

Atención, fans del fenómeno musical adolescente del momento –sí, eso es Billie Eilish–, porque si os habíais quedado sin entradas para sus conciertos en Barcelona y Madrid del próximo mes de septiembre –que se agotaron rápidamente–, estáis de enhorabuena: por petición expresa de la artista, ambos conciertos han sido reubicados (en el caso de Barcelona) y reestructurado (en el caso de Madrid) para atender a la alta demanda de entradas, permitiendo así poner más tickets a la venta.

En el caso del día 2 de septiembre en Barcelona, el concierto se traslada del Poble Espanyol al Palau Sant Jordi, pasando así de un aforo de unas 5.000 personas hasta unas 17.000. Al día siguiente en Madrid, seguirá siendo en el Wizink Center, pero adoptará el formato que incluye todos los graderíos, aumentando también hasta las 17.000 personas. Según Primavera Sound, promotor del evento, las entradas ya adquiridas serán perfectamente válidas para las nuevas ubicaciones y formatos, pasando a ser automáticamente de pista sin numerar. Las nuevas tiradas de tickets se pondrán a la venta este jueves, 13 de junio, a las 10:00h de la mañana en Ticketmaster, tanto para Barcelona como para Madrid.

Billie Eilish, como decíamos, es uno de los fenómenos musicales de este 2019 tras la edición de su primer álbum oficial ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?‘, un disco fantástico que, además, será a buen seguro uno de los más vendidos del año: tras el ímpetu de las primeras semanas de ventas, hace tan sólo unos días que recuperaba el puesto 1 del Billboard 200. En España ha sido número 1 en la tabla de los discos más oídos durante 6 semanas.