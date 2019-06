Aitana, número 1 simultáneo de ventas y streaming en España con ‘Spoiler’

Aitana es la gran protagonista de esta semana en las listas de álbumes españolas, pues ‘Spoiler‘ logra entrar en el número 1 tanto de ventas como de streaming, repitiendo el dato de su EP ‘Tráiler’ aunque en este caso sin triplete logrado por un single en el número 1. ‘Me quedo’ con Lola Indigo es de hecho la única entrada en todo el top 10 de la lista de singles que analizaremos próximamente, pero es número 6.

Otro buen dato en las listas españolas es para ‘Happiness Begins’, el álbum de regreso de Jonas Brothers. ‘Happiness Begins‘ es número 1 en Estados Unidos y número 2 en Reino Unido y en España debuta en el número 3 de ventas y en el número 14 de streaming. Los hermanos igualan con ‘Happiness Begins’ el dato en nuestro país de su álbum de 2008 ‘A Little Bit Longer’, pero no el número 1 de ‘Lines, Vines and Trying Times’, de 2009.

Avicii, cuyo álbum póstumo reseñamos hoy, logra la subida más fuerte en ambas listas con un ‘Tim‘ lanzado en jueves, y que ya entró en lista la semana pasada, en posiciones modestas. En este caso, por fin se ha contabilizado toda una semana y ‘Tim’ sube del 37 al 4 en la tabla de ventas y del 78 al 3 en la de streaming. Es el mejor dato de ventas logrado por Avicii jamás en nuestro país, pues ‘Stories‘ fue top 17 y ‘True‘ top 12, en ambos casos cuando aún no existía recuento de streaming individual.

Más entradas en la lista de ventas las firman Jamie Cullum con ‘Taller’ en el número 17, Santana con ‘Africa Speaks’ en el 22, Neil Young con el directo de ‘Tuscaloosa’ en el 23, The Divine Comedy con ‘Office Politics‘ en el 33, ‘The Division Bell’ de Pink Floyd en el 49 y NCT127 con su ‘The 4th Mini Album’ en el 81. En cuanto a streaming, entran también ‘Legendary’ de Tyga en el número 52, ‘Moonchies’ de $kyHook en el 71, ‘Error 93’ de Cazzu en el 84 y la BSO de ‘Rocketman’ en el 93.