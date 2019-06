The Hold Steady sacan su primer disco en 5 años y estrenan single

The Hold Steady, uno de los grupos fundamentales del rock independiente americano gracias a álbumes como ‘Boys and Girls In America‘ o ‘Stay Positive’, tienen un nuevo disco preparado para salir al mercado el próximo verano, en concreto el 16 de agosto. Será el sucesor de ‘Teeth Dreams‘, que se editaba en 2014 y además volverá a contar en los teclados con Franz Nicolay, que no estaba en un disco de The Hold Steady desde 2008.

Cuando quedan menos de dos meses para esta cita con tu tienda o plataforma de streaming favorita, la banda saca un nuevo single llamado ‘Denver Haircut’. Oficialmente cuenta la historia de un “chico que tiene un encuentro casual que le lleva a diferentes lugares antes de quedarse solo y sin dinero en efectivo en una extraña habitación de hotel”.

Otros temas que estarán incluidos en el disco y que se han dado a conocer anteriormente son ‘Entitlement Crew’, ‘T-Shirt Tux’, ‘Star 18’, ‘The Stove & The Toaster’ y ‘Confusion in the Marketplace’, el primero de ellos incluso datando ya de 2017. Así ha quedado el tracklist de ‘Thrashing Thru the Passion’ con todos ellos:

01 Denver Haircut

02 Epaulets

03 You Did Good, Kid

04 Traditional Village

05 Blackout Sam

06 Entitlement Crew

07 T-Shirt Tux

08 Star 18

09 The Stove & The Toaster

10 Confusion In The Marketplace