Así es ‘ANIMA’, el corto coreografiado que Thom Yorke ha subido a Netflix con varios temas de su disco

Durante la medianoche de miércoles a jueves, esto es, un día antes de lo que sería lo habitual (prácticamente todos los discos salen en viernes) ha visto la luz ‘ANIMA’, el nuevo disco de Thom Yorke. Como se había anunciado, de manera paralela, ha aparecido en Netflix un corto de 15 minutos con música del álbum. En concreto el protagonismo recae en los temas ‘Not the News’, ‘Traffic’ y ‘Dawn Chorus’.

El corto está dirigido por Paul Thomas Anderson, y el director de ‘Magnolia’ no es precisamente ajeno al mundo del videoclip, pues ha trabajado con Fiona Apple (que fue su pareja), Haim, Joanna Newsom y por supuesto con Radiohead, en concreto en el cinético ‘Daydreaming’, ‘Present Tense’ o ‘The Numbers’. También lo ha hecho con Jonny Greenwood en varios de sus proyectos cinematográficos, pues este otro miembro de Radiohead se encargó de las bandas sonoras de ‘El hilo invisible’ y ‘Puro vicio’.

En esta elegante producción es igualmente llamativo el fuerte protagonismo de la coreografía, y ahí es donde se nota lo importante que fue para Thom Yorke poner banda sonora a la adaptación de ‘Suspiria’ que estrenaba el año pasado Luca Guadagnino. Quien se encargara de la coreografía en esta película fue Damien Gilet, y es quien también aparece en los créditos de este corto que no podría existir sin la danza.

‘ANIMA’ comienza con Thom Yorke viajando en metro, uno de esos escenarios urbanos que siempre hemos asociado a la imaginería de Radiohead. Mientras el espectador se pregunta si sus pasajeros están dormidos o adormecidos por… la tecnología (protagonista de la campaña del disco), los “dancing feet” a los que alude la letra de ‘Not the News’ se van poniendo en acción. El componente fantástico y la típica claustrofobia y frustración de las letras de Thom Yorke se corresponden con esa escena en que el artista es incapaz de salir del metro, en sintonía con el escenario surrealista y desolado que encontramos en la segunda pista. “No puedo respirar, no puedo respirar, no hay agua, no hay agua”, repite ‘Traffic’, que en realidad abre el disco que acaba de salir.

La historia de la tercera canción, ‘Dawn Chorus’, que llevaba 10 años dando vueltas por el repertorio de Radiohead y finalmente ve la luz, es más romántica (esa parte se ha rodado en Praga, otras en la provenza francesa), pero también en ese dulce paseo por la ciudad la compañía sueca de baile GöteborgsOperans acompaña a Yorke y a su chica, con aparentes guiños a la comunidad LGTB+. En las próximas semanas, volveremos sobre esta bellísima obra subida a Netflix en nuestra sección “Estética de videoclip“.