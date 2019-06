Por qué la muerte del padre de Eminem es noticia: 5 canciones en que habló, traumatizado, sobre él

La noticia de la muerte del padre biológico de Eminem a los 67 años ha aparecido en varios medios generalistas. Tras haber abandonado a su familia cuando el rapero era demasiado pequeño como para recordarle, desapareció de su vida y a pesar de un deseo por conocerlo manifestado tras el ascenso a la fama de Eminem, en un comunicado en el que aseguraba que no quería su dinero, porque “tenía trabajo”, el encuentro nunca se produjo. El hecho de haber sido abandonado cuando apenas era un bebé ha marcado sin duda la trayectoria de Eminem, en ocasiones visiblemente traumatizado por esa falta. Estas son 5 canciones que explican por qué el fallecimiento de una persona relativamente anónima como fue Marshall Bruce Mathers Jr copa titulares en la prensa mundial.

Cleanin Out My Closet

‘The Eminem Show’ (2002) se presentó con el hit mundial ‘Without Me’, pero también triunfó considerablemente el segundo single de aquel álbum, llegando al puesto 4 de Estados Unidos y clavándose en la imaginería popular su estribillo “Mama, I never meant to hurt you / I never meant to make you cry / But tonight I’m cleanin’ out my closet (One more time!)”. Aparte de hablar de su turbia relación con su madre, sobre la que volvería varias veces en su discografía, también se dirigía a su padre. Le llamaba “maricón” (faggot) y afirmaba: “me pregunto si me dio un beso de despedida / No, bien pensado, simplemente deseé que se hubiera muerto”.



Sing for the Moment

Otro single menos popular de aquel disco, pero de éxito nada desdeñable (lleva 300 millones de visualizaciones en Youtube) fue ‘Sing for the Moment’. En el tema, que sampleaba a Aerosmith y un tema de ‘Titanic’, Eminem echaba la culpa de sus males al hecho de haber sido abandonado por su familia. En este caso es narrador en tercera persona, pero sin duda se refiere a sí mismo: “Fue un niño problemático, y lo que le molesta sale a la luz cuando habla de que su jodido padre se largó / Porque le odia tanto que se bloquea / Si le viera otra vez probablemente le daría un puñetazo”.



Headlights

En ‘The Marshall Mathers LP2‘ (2013), el quinto single volvía a dirigirse a su madre en un tema que contaba con la colaboración de Nate Ruess a las voces y también Emile Haynie y Jeff Bhasker en la producción. El tema trata de ser una reconciliación con ella y en un momento dado habla con tristeza de cómo el abandono de su padre tendría que haberles unido: “¿Por qué siempre nos tenemos que lanzar al cuello del otro? / Sobre todo porque papá nos jodió a los dos / Estamos en el mismo jodido barco / Pensarías que eso nos habría unido / pero nos separó más”. En el mismo disco, aparecía un tema llamado ‘Rhyme or Reason’ que co-producía Rick Rubin y en el que se sampleaba el clásico de The Zombies ‘Time of the Season’. El gancho principal era una conversación en la línea de las demás canciones. Ante el recurrente “Who’s your daddy?”, Eminem respondía: “me importa una mierda, pero me lo pregunto”. “¿Es rico como yo?”, se preguntaba como en respuesta al deseo de su progenitor por conocerle. “Jaja, lo dudo”, respondía.



So Bad

En uno de los temas de ‘Recovery’ (2010), Eminem culpa a su padre de su carácter errático y sus problemas con las mujeres, indicando que es como “un rolling stone”, porque “simplemente él lo era también”. “Déjame contarte toda la historia del origen de Shady (…) Todo empezó con mi padre / he debido de heredar mis genes de chuloputas de él / el modo en que dejó a mi madre / soy un trotamundos, como él”. Su trauma de intentar parecerse a su padre lo menos posible se refleja también en letras como ‘Bad Husband’. En varias letras da a entender que él nunca haría a sus hijas lo que le hicieron a él.



Stan

Aunque de todos es sabido que ‘Stan’ habla de un fan obsesionado y como tal la palabra ha terminado incorporándose al lenguaje popular anglosajón para definir a un fanático absoluto de un/a artista, no faltaban por allí dardos para su familia. Precisamente en una de las cartas que el “stalker fan” le escribe le dice que se identifica con Eminem por esta razón: “es que tampoco conocí nunca a mi padre / solía engañar a mamá y pegarla / me identifico con lo que dicen tus canciones”. El vídeo con la participación de la sampleada Dido recrea ese escenario de violencia familiar que visiblemente ha perseguido al artista sin feliz desenlace ni momento para la redención. Esperemos que Marshall Bruce Mathers Jr encontrara la paz en vida por otra vía…