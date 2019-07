Hatchie / Keepsake

Llegamos al debut de Hatchie advertidos de las cualidades de su artífice, la joven australiana Harriette Pilbeam, por su EP del año pasado ‘Sugar & Spice‘. Fue allí donde supimos de su gusto tanto por My Bloody Valentine como por Carly Rae Jepsen, ofreciendo un tipo de dream pop que bebía del sonido de gente como Cocteau Twins o Slowdive, pero con un gusto por las melodías pop y las letras de amor y desamor más cercano al pop adolescente. Los mismos ingredientes los encontramos en su primer disco largo, ‘Keepsake’, que se abre con una melodía que podría haber escrito Taylor Swift, ‘Not That Kind’, pero siempre con un fondo más alternativo, con punteos que podría estar tocando Johnny Marr y podría haber producido Stephen Street.

Mientras The Cure y New Order son las referencias evidentes en la guitarra de ‘Obsessed’, los textos remiten más bien a grupos como Sixpence None The Richer, pues la palabra “kiss” aparece en este disco casi tanto como en la carrera de los americanos. “Si pudiera besarte una vez más, ¿se solucionaría todo o eso me convertiría en una mentirosa?” es el estribillo de la estupenda ‘Without a Blush’, mientras otra de las canciones recibe precisamente el nombre de ‘Kiss the Stars’. ¿De qué nos habla esta? De románticos “paseos en bici a casa”, hechos por “el camino más largo”, y de “promesas” de que no cambiaremos durante los “próximos 10 años”, evitando caer en los mismos “errores” que han ido mermando una relación.

‘Keepsake’ no es, por tanto, un álbum mucho más ambicioso de lo que ya lo fue el EP de Hatchie, pues por ejemplo antes del cierre con la efectiva ‘Keep’, ‘When I Get Out’ suena a algo que ella misma ya nos ha contado antes. Y de hecho, cuando se pone experimental o rara no salen a la artista sus mejores canciones: el single ‘Stay With Me’ es un refrito entre el sonido Underworld en ‘Born Slippy’ y la melodía de ‘Stay’ de U2 algo incómodo de escuchar. Sin embargo, el gran estribillo de la machacona ‘Secret’ acribilla tanto como ese emerger de la batería hacia su mitad; el final de ‘Unwanted Guest’ es todo un subidón; y las canciones en general están bien construidas, con una interesante y natural balanza entre comercialidad y el sonido indie británico de finales de los 80 y principios de los 90.

Calificación: 7/10

Te gustará si te gustan: Chvrches, The Sundays, Carly Rae Jepsen

Lo mejor: ‘Without a Blush’, ‘Obsessed’

Escúchalo: Spotify