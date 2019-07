Natalia Lacunza, número 1 de ventas y streaming en España con ‘Otras alas’

Natalia Lacunza, ex concursante de Operación Triunfo 2018, repite la hazaña conseguida por su compañera de programa Aitana hace unas semanas, firmar el disco más comprado de la semana en España y también el más escuchado en las plataformas de streaming. Así, ‘Otras alas‘, el EP de debut de Lacunza, es número 1 simultáneo en la tabla de ventas y en la de streaming , mientras ‘Nana triste’, el sencillo principal del EP, baja al 18. La mayoría de temas del EP han entrado en la lista de canciones que analizaremos en breve.

En la tabla de ventas, Prince consigue la segunda entrada más fuerte de la semana con su nuevo disco póstumo, ‘Originals’, que recopila varias maquetas y debuta en el top 13, mientras en el 18 entran The Raconteurs, la banda de Jack White, con su primer album en 11 años, ‘Help Us Stranger’. También destacan en la lista de ventas las entradas de ‘False Alarm‘ de Two Door Cinema Club, top 50 por los pelos; ‘A Bath Full of Ecstasy‘ de Hot Chip en el número 67, y ‘Late Night Feelings’ de Mark Ronson en el 93, que además es número 87 en streaming.

‘En tierra de hadas’ de Celtian es otra de las entradas de la semana en la lista de ventas, en el top 38, así como ‘Mi habana’ de Pablo Milanés en el 48, ‘Rise’ de Hollywood Vampires en el 55, la reedición de ‘Out of Time’ de R.E.M. en el 77 o el directo ‘Live at Civic Center in Pensacola’ de Pearl Jam, tras la gira de Eddie Vedder por España, en el 95. Finalmente, en streaming es notable la entrada del EP de Lil Nas X y la entrada más por los pelos todavía, en el número 100, de ‘Para aventuras y curiosidades’ de Mau y Ricky.