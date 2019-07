La Canción del Día: Bat For Lashes reescribe un clásico del cine adolescente para la romántica ‘Kids In The Dark’

“¿Tienes miedo de las Jóvenes Ocultas?” Como si de una película se tratase, este es el slogan que plantea Natasha Khan para presentar su nuevo álbum como Bat For Lashes, ‘Lost Girls‘. Un título que, de ser traducido literalmente –”chicas perdidas”–, podría tener una connotación sobre la violencia de género. Sin embargo –o jugando con su doble sentido, no está claro–, lo que la artista británica pretende sin ambages es no solo homenajear al cine de adolescentes de los 80 que la marcara siendo niña, sino directamente dar una vuelta de tuerca a uno de los clásicos del género.

Se trata de ‘The Lost Boys’ –que en España se comercializó como ‘Jóvenes Ocultos‘–, película dirigida por Joel Schumacher que narraba una lucha de bandas juveniles al estilo ‘Grease’ que, para añadir sazón al conjunto, incluía el factor vampírico al argumento. Jason Patric, Kiefer Sutherland y los entonces omnipresentes Corey Feldman y Corey Haim protagonizaban un film que, como sucedía con frecuencia entonces, se convirtió en un blockbuster tiempo después de su estreno, gracias al furor de los videoclubs. Ahora descubrimos gracias al clip de ‘Kids In The Dark’, primer single del nuevo trabajo de Bat For Lashes, que en él pretende reescribir la testosterona (y de paso la laca y los pelos crepados) de aquel film.

Porque el protagonismo masculino del film de Schumacher se invierte en el cinematográfico avance que la propia Khan dirige para introducir a Nikki Pink, la líder de un grupo de mujeres-vampiro que deambula al anochecer en las calles de Los Ángeles –ciudad donde fue grabado la mayoría del álbum y que a su vez ha inspirado estas canciones–. En el clip de ‘Kids In The Dark’, Pink y su banda –formada en su mayoría por mujeres de etnias no mayoritarias en EE UU– escogen a un apuesto joven caucásico –interpretado por el actor Samuel Watkins– como presa. Pero algo sale mal cuando Pink comienza a experimentar otro tipo de deseos –no solo sed– hacia el muchacho.

Henchida de melancolía, ‘Kids In The Dark’ no es un single inmediato de Bat For Lashes y, si bien no está en las antípodas de hits como ‘Daniel‘, su melodía triste va haciéndose hueco en nuestra cabeza muy poco a poco. Pero lo logra, envuelta en “líneas de bajo duras, arpegios de sintetizador, ritmos de pop iraní y coros en cascada” que, en sus propias palabras, reinan en ‘Lost Girls’, elevándose como la banda sonora perfecta para una película de John Hughes o John Carpenter que nunca existió y que Khan pretende ahora construir. Concretamente, ‘Kids In The Dark’ sonaría en la escena de sexo inocente entre los dos protagonistas, como claramente apunta ese estribillo que habla de un espacio entre los pinos apenas iluminado por las luces rojas de posición de un coche, donde “todo está en llamas” y se impone “ir hasta el corazón, donde empieza el amor, donde somos solo chavales en la oscuridad”.

‘Lost Girls’, sexto disco de estudio de Bat For Lashes en solitario, se publica el próximo 6 de septiembre.