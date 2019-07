Bon Iver anuncia la inminente publicación de su nuevo disco, ‘i, i’, el día que actúa en Mad Cool

Uno de los grandes reclamos de la edición 2019 de Mad Cool –que comenzaba anoche con los conciertos de Rosalía y Lykke Li, entre otros– es la presencia de Bon Iver, que actúa precisamente hoy, jueves 11 de julio. Y precisamente hoy es cuando el norteamericano Justin Vernon anuncia por fin los detalles de su nuevo álbum, continuación del celebrado ‘22, A Million‘ (2016). Se titula ‘i, i’ y se publica tan pronto como el 30 de agosto, dentro de 7 semanas.

Con el anuncio se revelan también portada y tracklist del álbum, además de dos nuevas canciones incluidas en el mismo, ‘Faith’ y ‘Jelmore’. Semanas atrás ya avanzaba otros dos temas, ‘Hey, Ma’ y ‘U (Man Like)’. En estas canciones, a diferencia de sus últimos trabajos, su voz aparece en muchos momentos limpia de efectos que, revela hoy, era producto de un “periodo de miedo y pánico”. ‘i, i’ habla sobre “el balance entre individuo y comunidad, entre inspiración y creación”. Vernon añade, “el título del disco puede significar lo que sea que significa para ti o para mí. Puede significar descifrar y reafirmar la identidad de uno. Puede ser cuán importante es uno mismo y a la vez qué poco importante, dado el cómo todos estamos conectados”. “Siento que es el disco más adulto, el más completo”, afirma Justin Vernon. “Es como cuando vas pasando a través de esta vida, cuando el sol comienza a ponerse, y lo que ocurre es que empiezas a ganar perspectiva. Y entonces puedes aplicar esa perspectiva hacia un trabajo más honesto y generoso”, concluye sobre este nuevo trabajo.

En él se han unido a su banda habitual (con Sean Carey, Rob Moose, etc.) colaboradores de excepción como James Blake, Aaron y Bryce Dessner (de The National), Bruce Hornsby, Brad y Phil Cook (de Megafaun), Francis Starlite, Moses Sumney y muchos otros. El disco comenzó a grabarse en su conocido estudio-cabaña en Eaux Claire, Wisconsin, para después trasladarse ya con su productor de confianza BJ Burton (al que recientemente hemos encontrado en trabajos de Miley Cyrus o BANKS) a Sonic Ranch, Texas. Allí grabaron durante 6 intensas semanas en las que Vernon prácticamente no salió del estudio. “En muchos aspectos la historia del álbum es más la historia de aquellas seis semanas que la de los casi seis años que tienen algunas de las canciones”, cuenta.

Tracklist de ‘i,i’:

Yi

iMi

We

Holyfields,

Hey, Ma

U (Man Like)

Naeem

Jelmore

Faith

Marion

Salem

Sh’Diah

RABi