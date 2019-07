Vampire Weekend anuncian conciertos en salas en Madrid y Barcelona

Vampire Weekend acaban de ser uno de los grandes cabezas de cartel de Mad Cool gracias al sonido excelente y entrega con el que han repasado todos sus grandes éxitos al tiempo que introducían las mejores pistas de su último disco ‘Father of the Bride‘, uno de los mejores de 2019.

Ahora el grupo aprovecha para anunciar que visitará salas de nuestro país. Y tiene pinta de que las entradas van a volar, pues no serán espacios enormes: Vampire Weekend actuarán el 24 de noviembre en Razzmatazz, Barcelona; y el 25 de noviembre estarán en La Riviera de Madrid, con capacidad para unas 2.000 personas. Hay una preventa exclusiva en Live Nation el miércoles 17 de julio a las 10h para los registrados en dicha web y después habrá una venta general el viernes 19 a las 10h también en www.livenation.es.

Ya sin Rostam como miembro oficial del grupo, ‘Father of the Bride’ venía presentado por singles como ‘Harmony Hall’ o la preciosa ‘This Life’, y contiene temas que ya no faltan en su directo como el muy querido ‘Bambina’ o el pseudo flamenco ‘Sympathy’. En su repertorio, al menos este fin de semana en Mad Cool, no han faltado hits como ‘A-Punk’, ‘Cousins’, ‘Diane Young’, ‘Ya Hey’ o ‘Walcott’.