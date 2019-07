La Canción del Día: Rels B y Don Patricio nos traen el pelotazo del verano, ‘¿Cómo te va, querida?’

Por más que él no terminara de dejarlo claro y que incluso especulara con que no haría música durante mucho más tiempo, parecía evidente que antes o después una multinacional echaría las redes sobre Rels B y los muchísimos millones de reproducciones que acumulan sus canciones tanto en plataformas de streaming como en Youtube. Finalmente ha sido Sony Music –la misma en la que publican las actuales estrellas del pop contemporáneo español, C. Tangana y Rosalía– la compañía que ha conseguido llegar a un acuerdo con el mallorquín Daniel Heredia para publicar su música.

Y la verdad es que no parece que se hayan equivocado. Con una dilatada experiencia en el mundo del rap, Skinny Flakk se ha ganado la admiración y el respeto de la escena yendo a lo suyo, con un estilo tirando a old-school y una enorme intuición para los ganchos y las colaboraciones. Así, trabajos autogestionados como ‘Boys Don’t Cry‘, ‘Inéditos‘ y ‘Flakk Daniel’s LP‘ suman ya ¡8 discos de oro! y cuentan con algunos de los mayores éxitos de esa escena en España y Latinoamérica, como ‘Made In Taiwan’, ‘Vamos a mirarnos’, ‘Es mejor’ o ‘Buenos genes’, con Dellafuente.

Ahora ha escogido una colaboración para dar este paso trascendental en su carrera: Don Patricio, el rapero de El Hierro que ha dado una auténtica campanada desde la total autogestión con ‘Contando lunares‘ (que desbancó a Daddy Yankee como número 1 de singles en España el pasado mes de marzo). Y, a tenor de ‘¿Cómo te va, querida?’, que es como se llama el single, parece una formidable elecció, y apenas se explica cómo es que no había sucedido antes. Con una fresquísima base del tándem Itchy & Buco Sounds –a Heredia le honra que siga colaborando fielmente con la pareja de Mcs y productores con los que empezó, siendo un crío–, Rels B y Donpa, con flows increíbles, se dirigen a una ex a la que restriegan por las narices su actual éxito… no sin cierta nostalgia y ganitas de un comeback. El clip de Sergio Jiménez y Guillermo Centenera para la productora CraneoMedia le va a medida, partiendo del simbólico primero plano con Rels B subido a la barandilla de la Torre de Madrid hasta una carrera de boogies con un animadísimo público (entre el que aparece Bejo a modo de cameo), pasando por una surrealista escena playera de Patri. Éxito a la de 1, 2…