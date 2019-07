MIRA anuncia el grueso de su programación 2019 con Floating Potings, Blanck Mass…

El barcelonés MIRA, que se celebra entre los días 5 y 9 de noviembre en Fabra i Coats – Fàbrica de Creació y en otros espacios de la ciudad, ha anunciado el grueso de su cartel, como siempre dedicado a la música avanzada.

La organización destaca “el show audiovisual de Floating Points junto al estudio barcelonés Hamill Industries; el estreno del show de Clark con la artista eslovaca Evelyn Bencicova; el espectáculo comisariado junto al Berlin Atonal de Roly Porter con los visuales de MFO; el estreno en España de Blanck Mass (Fuck Buttons) con visuales de Dan Tombs; el dj set comisariado por el festival de Batu, con visuales de la artista rusa Leeza Pritychenko; el show de 700 Bliss; la performance audiovisual “META” de CLON y NWRMNTC y el directo de la pianista Marina Herlop con visuales de iTUNES10.2″.

Por supuesto, podréis ver muchos más artistas y, por ejemplo, Lena Willikens b2b Alicia Carrera y Parallax forman parte de la programación del Afterparty de MIRA 2019, que se celebrará el sábado 9 de noviembre en Razzmatazz. Más adelante se anunciará la programación completa del Afterparty en Razzmatazz, los contenidos de MIRA Dome, “la cúpula 360º dedicada a proyectos inmersivos en formato fulldome”, y los últimos shows del festival.

Os dejamos con todos los shows confirmados a día de hoy.

FLOATING POINTS feat. HAMILL INDUSTRIES LIVE A/V, CLARK feat. EVELYN BENCICOVA LIVE A/V, BIOSPHERE LIVE A/V, ROLY PORTER + MFO present KISTVAEN LIVE A/V, ALESSANDRO CORTINI presents VOLUME MASSIMO LIVE A/V, VESSEL feat. PEDRO MAIA LIVE A/V, CURL LIVE, BLANCK MASS feat. DAN TOMBS LIVE A/V, AUDINT presents OBSIDISORIUM INSTALLATION, SMERZ feat. WEIRDCORE LIVE A/V, BATU DJ SET, SKEE MASK DJ SET, GIANT SWAN LIVE, 700 BLISS LIVE A/V, COLIN SELF presents SIBLINGS LIVE A/V, INSANLAR LIVE, SOTE presents SACRED HORROR IN DESIGN feat TARIK BARRI LIVE A/V, KALI MALONE feat. RAINER KOHLBERGER LIVE A/V, BEATRICE DILLON LIVE, CARLOS SAEZ presents DUALMISMO INSTALLATION, NIHILOXICA LIVE, B12 LIVE, SCHWEFELGELB LIVE, LENA WILLIKENS b2b ALICIA CARRERA DJ SET, OSSIA feat. MAX KELAN LIVE A/V, DJ MARCELLE / ANOTHER NICE MESS DJ SET, DJ HARAM DJ SET, RICK FARIN presents BREACH ACT I INSTALLATION, CLON & NWRMNTC presents META A/V PERFORMANCE, LEEZA PRITYCHENKO VISUAL SET, MARINA HERLOP feat. iTUNES10.2 LIVE A/V HUMA LIVE A/V, ELISAVA presents ALICE INSTALLATION, JUDE MARCELLA VISUAL SET, PEOPLE YOU MAY KNOW LIVE, PARALLAX DJ SET, TROYA MODET DJ SET