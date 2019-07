Angel Olsen avanza su nuevo disco con el baladón 80s ‘All Mirrors’ y anuncia conciertos en España

Angel Olsen está de vuelta con un nuevo disco que se publica el 4 de octubre a través de Jagjaguwar. El sucesor de ‘My Woman‘, uno de los mejores discos de 2016 para la redacción de JENESAISPOP y también para nuestros lectores, se titula ‘All Mirrors’ y ha sido producido por Olsen junto a John Congleton. La artista presentará su nuevo trabajo en una gira que pasará por España: las fechas son el 25 de enero de 2020 en la sala BUT de Madrid y el 26 de enero en la sala Razzmatazz de Barcelona. Las entradas salen a la venta este viernes 2 de agosto.

Olsen, que acaba de aparecer en el último disco de Mark Ronson junto a superestrellas como Miley Cyrus (con quien ha colaborado en un tema inédito), Camila Cabello o Alicia Keys, ha explicado sobre el álbum: “Desde cualquier punto de vista, desde su composición hasta las letras pasando por cómo me siento yendo hacia adelante, este álbum va sobre aceptar tu lado más oscuro, encontrar la capacidad para enfrentarte a un amor nuevo, y confiar en el cambio aunque te sientas como una extraña”.

En ‘All Mirrors’, la autora de ‘Shut Up Kiss Me’ se ha acompañado además por una orquesta de 14 músicos, presente en el primer adelanto del álbum ya disponible en streaming, nada menos que el tema titular. ‘All Mirrors’ es una balada 80s con un punto entre Kate Bush y gótico, en el que las cuerdas se imponen hacia el final. El etéreo videoclip en blanco y negro de ‘All Mirrors’ ha sido dirigido por la habitual colaboradora de Olsen, Ashley Connor.

Tracklist de ‘All Mirrors’:

Lark

All Mirrors

Too Easy

New Love Cassette

Spring

What It Is

Impasse

Tonight

Summer

Endgame

Chance