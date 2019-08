Escucha lo nuevo de Tool, Pixies, Bat For Lashes, Mudhoney, Battles, Mystery Jets, Temples, The Big Moon…

Aunque Bon Iver haya venido a animarnos un poco la semana adelantando la edición digital de su nuevo disco, ‘i,i’ –la edición física continúa programada para el 30 de agosto–, este viernes llega algo aburridillo en lo que a lanzamiento de álbumes se refiere: los discos de The Regrettes y Marika Hackman, además de un nuevo EP de Burial & The Bug (bajo el nombre de Flame) y sendos discos de Slipknot y Why? serán de lo poquito que llevarse a la oreja.

No es que esté más animado en cuanto a singles, aunque Katy Perry y el tándem Lola Indigo & Cupido traigan novedades. Pero lo que llevamos acumulado esta semana tampoco está nada mal: tenemos nuevas canciones de Pixies, Bat For Lashes, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Mudhoney, Mon Laferte, Battles, Temples, The Big Moon, Mystery Jets (primer disco después de que Matthew Twaites haya producido ‘Astronauta’ de Zahara), Salfumán, Stephen Mallinder (ex-Cabaret Voltaire), DRAM ft H.E.R. o Mica Levi –con el avance de una nueva BSO, ‘Monos’–. Además, no olvidemos los 10 minutazos del primer single en 13 años de Tool, ‘Fear Inoculum’.

Mañana viernes completaremos esta playlist con el resto de novedades musicales de la semana. De momento, podéis escuchar y suscribiros aquí: