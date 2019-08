James Blake anuncia concierto el próximo otoño en el Auditori del Fòrum barcelonés

Tras haber actuado en la pasada edición de Primavera Sound, la del “The New Normal”, James Blake volverá a visitar no solo Barcelona sino el mismo recinto del Fòrum CCIB, donde se celebra cada año el veterano y prestigioso festival. Será el próximo día 27 de octubre en el vasto Auditori, recinto que acoge los conciertos más especiales por su acústica o su escenografía, parada en la gira por salas y teatros que el artista británico realizará el próximo otoño para presentar ‘Assume Form‘, su nuevo disco.

Las entradas se ponen a la venta este martes, 13 de agosto, a las 11:00 h en Ticketmaster, con precios a partir de 35,00 € (más gastos de distribución). Asumimos que ese “a partir de” implica que habrá diferentes precios en función de la proximidad al escenario de un recinto que cuenta con un aforo de unas 3.000 personas, todas en butacas dispuestas en graderíos de distintas alturas. Según se puede comprobar en su web, la fecha de Barcelona será la primera de esta gira europea que por el momento solo incluye otras seis paradas en Turín, Berlín, Praga o Amsterdam.

James Blake lanzaba a principios de año ‘Assume Form’, su cuarto trabajo de estudio. Un disco ambicioso y cargado de romanticismo –reflejando su actual felicidad sentimental con su actual pareja, la actriz Jameela Jamil– que incluye colaboraciones tan dispares como las de Travis Scott, Rosalía, André 3000 o Moses Sumney. Hace tan solo unos días se presentaba el clip oficial de uno de sus temas más destacados, ‘Can’t Believe The Way We Flow‘.