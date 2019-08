No te pierdas: James Blake subvierte expectativas en su incómodo nuevo vídeo

James Blake sigue promocionando su último disco, ‘Assume Form‘, y para ello ha decidido ahora destacar como single el tema ‘Can’t Believe the Way We Flow’. Este era uno de los mejores del disco por su componente romántico y celestial, conseguido en parte gracias a un prominente sample de los coros del grupo vocal de los 60 The Manhattans.

Sin embargo, si esperabas un vídeo precioso y lleno de amor y felicidad para este tema que precisamente tanto evoca estos sentimientos, estabas totalmente equivocado. En su lugar, Blake presenta una sucesión de imágenes que parece buscar el realismo más incómodo presente en algunas situaciones cotidianas de la vida: un inodoro atascado y lleno de pis, vómitos, adolescentes fumando tabaco, personas sin techo, un chaval masturbándose en el espejo o palomas copulando son algunas de las imágenes que se suceden una tras otra en este vídeo. El amor está presenta en estas escenas, pero desde luego no de la manera más evidente.

El vídeo de ‘Can’t Believe the Way We Flow’ llega meses después del de ‘Barefoot in the Park‘, el tema de ‘Assume Form’ que cuenta con la colaboración de Rosalía. Precisamente Blake aparecía por sorpresa en el concierto de la catalana en la pasada edición de Primavera Sound para interpretar con ella esta canción, horas antes de realizar su propio concierto en el festival barcelonés. También hemos visto un vídeo especial para el tema titular del último largo de Blake, incluyendo unas declaraciones del músico y su interpretación del tema al piano.