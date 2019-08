La Canción Del Día: en la alegre ‘You Ain’t the Problem’, Michael Kiwanuka finalmente se acepta a sí mismo

Michael Kiwanuka, autor del 6º mejor disco de 2016 para JENESAISPOP, ha anunciado un nuevo álbum que verá la luz el próximo 25 de octubre. ‘KIWANUKA’ ha sido producido por Danger Mouse e Inflo -que ya trabajaran con el músico británico en su trabajo anterior- y su título no es casual. Como explica Kiwanuka: “Cuando firmé un contrato discográfico por primera vez, la gente me preguntaba cómo me iba a llamar. Nunca pensé en ponerme un nombre tipo Johnny Thunders o algo así, como hacían los cantantes del pasado. Así que en este disco, [mi nombre] es una cosa desafiante. Me comprometo con quien soy y no voy a tener un alter ego o a convertirme en Sasha Fierce o en Ziggy Stardust, por mucho que la gente me diga que necesito ser esto o lo otro. Simplemente puedo ser Michael Kiwanuka”.

En relación a este “desafío” emprendido por Kiwanuka, en el primer sencillo extraído de su nuevo álbum (no, ‘Money’ no está incluido en él), el artista nos habla muy abiertamente de haberse aceptado a sí mismo al fin. ‘You Ain’t the Problem’ es un tema de soul y R&B clásico rítmico y alegre, pero al contrario que en ‘Black Man in a White World’, no pesa sobre él un espíritu de tristeza y desolación pese a su acelerado tempo capaz de hacerte bailar, sino uno de júbilo y euforia. Acompañándose de congas, palmas, unas risas de ambiente y de pequeños destellos electrónicos, así como de las guitarras eléctricas sordas propias de Danger Mouse, Kiwanuka crea en ‘You Ain’t the Problem’ una composición ligera pese a la densidad de su producción, que recuerda a grandes del soul como Marvin Gaye, Danne Hathaway o Sam Cooke, pero a la vez posee el sello de su autor.

Y dentro de esa alegría expresada por ‘You Ain’t the Problem’, Kiwanuka nos comunica que “solía odiarse a sí mismo” pero que ahora ha “salido de su prisión”. Consciente de que el “tiempo cura las heridas”, parece entonces que el “tú” al que alude el título de la canción se dirige al propio artista (sobre todo teniendo en cuenta que, en la letra, parece haber una referencia algo velada a la violencia racial). En cualquier caso, Kiwanuka asegura que si “‘Love & Hate‘ “procedió de un lugar introspectivo y fue como hacer terapia”, ‘KIWANUKA’ “es sobre aceptarse a uno mismo en una manera triunfal más que melancólica”. Y añade: “Es un álbum que explora qué significa ser un ser humano hoy en día”.

‘KIWANUKA:

01 You Ain’t The Problem

02 Rolling

03 I’ve Been Dazed

04 Piano Joint (This Kind Of Love) Intro

05 Piano Joint (This Kind Of Love) Main

06 Another Human Being

07 Hero/Hard To Say Goodbye

08 Final Days/Interlude (Loving The People)

09 Solid Ground

10 Light