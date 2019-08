Mabel, Drake, Volbeat… en las listas de álbumes españolas; ‘A Star is Born’ vuelve al top 10

Son escasas las novedades esta semana en las listas de álbumes españolas, que siguen encabezadas por ‘BTS World’ de BTS (por cierto, la boyband coreana acaba de anunciar su retiro temporal para descansar). De hecho, la única entrada de peso, directamente en el top 10, y en concreto en el número 7, la protagoniza la banda de rock duro danesa Volbeat con su nuevo álbum, ‘Rewind, Replay, Rebound’, el séptimo de su carrera. Seguro que a este éxito ha contribuido el componente pegadizo de los singles ‘Leviathan’ y ‘Last Day Under the Sun’. El grupo es sobre todo conocido por su éxito de 2008 ‘Still Counting’.

El top 10 nos deja otra noticia más o menos relevante, el regreso al top 10 -desde el top 21- de la banda sonora de ‘A Star is Born’, de Lady Gaga y Bradley Cooper . ¿Qué puede haber avivado de esta manera las ventas del álbum, que ya eran saludables? Puede que los infundados rumores que apuntaban a una relación sentimental entre Gaga y Cooper hayan tenido algo que ver… pero quizá la gente simplemente no esté queriendo quedarse atrás, pues el disco se está vendiendo estupendamente a día de hoy y será muy claramente uno de los más vendidos de 2019 pese a haber salido en 2018.

Otras entradas en la lista de ventas son la de ‘Yes 50 Live’ de Yes en el número 80 y ‘iD’ de Dimash Kudaibergen en el 89. ¿Quién demonios es Dimash Kudaibergen, te preguntarás? Se trata de un cantautor y multinstrumentista kazajo de 24 años que fusiona música clásica y pop. Finalmente, Mabel logra entrar por los pelos en la lista de ventas con su debut ‘High Expectations‘. Cabe recordar que ‘Don’t Call Me Up’, el mayor éxito de la británica, que además será uno de los mayores éxitos globales de 2019, no ha calado tanto en España, pues tras debutar en el top 100, alcanzaba su cima hace unas semanas en el top 66 y actualmente es número 92. Al menos, ‘High Expectations’ ha entrado un poco más arriba en la tabla de streaming, en el número 77, y en la que Drake firma la otra única entrada. Su nueva colección de descartes, ‘Care Package’, debuta en el top 58.