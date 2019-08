La Canción del Día: ‘Lover’ de Taylor Swift te hace pensar: “¿Por qué no un disco completo así?”

El divertido hashtag #DrunkTaylor nos sirvió, además de para ver a Taylor Swift haciendo el payaso mientras sonaban sus canciones en una fiesta, para saber que este viernes lanzaría un nuevo adelanto de su inminente próximo álbum, ‘Lover‘. Precisamente, el que le da nombre. Esta mañana por fin, mediante un lyric-video que presenta la letra de la canción mezclada con imágenes suyas proyectadas sobre una sábana blanca –como un cine doméstico de bajo presupuesto–, hemos podido escucharla. Y vale mucho la pena.

Swift reveló detalles en particular sobre esta canción en el artículo de portada de la revista Vogue de septiembre, publicado hace días. Según la redactora Abby Aguirre, que tuvo la oportunidad de escucharla para esa entrevista, ‘Lover’ es un “vals romántico y hechizante, una joyita de composición”. La verdad es que esa es una buena descripción: efectivamente, Taylor y Antonoff envuelven la canción con un ritmo de vals con una instrumentación mínima, apenas guitarra, bajo, batería y un piano que se incorpora después, con una buena reverb que le da un aire cautivador. Una producción clásica, pero que no deja de sonar fresca y palpitante. Y que le sienta como un guante a una melodía realmente bonita.

El romanticismo también está, sobre todo en una letra que exalta la relación de “tres veranos” con el actor británico Joe Alwyn, ese “amante” al que Taylor se rinde completamente, revelando con llamativos detalles íntimos lo perfecto que es para ella esta persona, con la que, dice, desea pasar el resto de su vida. ¿Suenan campanas de boda? La verdad es que sí, pero porque esto tiene una pinta terrible de convertirse en la nueva canción que suene para los novios en docenas de enlaces matrimoniales de todo el mundo, sucediendo a canciones de su amigo Ed Sheeran como ‘Perfect’ o ‘Thinking Out Loud’, a las que rememora claramente en su clasicismo. Pero, sobre todo, ‘Lover’ nos hace pensar, especialmente después de singles poco más que resultones como ‘ME!‘ o ‘You Need To Calm Down‘, “Taylor, ¿qué tal si nos regalas un disco completo de canciones así de bonitas y atemporales?”

‘Lover’ se publica el próximo viernes, 23 de agosto. Tres días después, el lunes 26, Taylor Swift actúa en los MTV Video Music Awards 2019, junto con Rosalía, Camila Cabello, J Balvin, Missy Elliott y más artistas. Ella opta a 10 premios por los dos singles antes mencionados.