Pitchfork hace el agosto reseñando la discografía completa de Taylor Swift

Pitchfork ha sorprendido a sus lectores este lunes reseñando la discografía completa de Taylor Swift a excepción de ‘reputation‘, que ya fue analizado en su momento, y por supuesto ‘Lover’, el próximo álbum de Swift, que no sale hasta este viernes 26 de agosto.

No es la primera vez que Pitchfork dedica un día a la discografía de un artista en concreto (ya lo hizo con Madonna en 2017, por ejemplo), pero en este caso la decisión del medio de Chicago de valorar la discografía de Swift es interesante por varios motivos. Desde que Pitchfork fue adquirido por la editorial Condé Nast (que también posee Vogue, revista de la que Swift acaba de ser portada) en 2015, el medio amplió su línea editorial y empezó a reseñar discos de artistas ultra populares que antes había ignorado, como Katy Perry, Ed Sheeran o la propia Swift. El caso de la tercera es más curioso, pues Pitchfork llegó a incluir ‘1989’ en su lista de los mejores discos de 2014 pese a que el disco ni siquiera fue reseñado en su momento. Sí llegó a portada del site la versión del álbum del cantautor caído en desgracia Ryan Adams, aunque con suspenso (un 4 sobre 10) y un texto que sobre todo alababa el trabajo de Swift.

Y ojo, porque Pitchfork no ha reseñado la obra de Swift para dejarla mal en absoluto. El mejor disco de Swift para Pitchfork es ‘Red‘, que califica con un 9 sobre 10, un “Best New Music” de calle. La reseña habla de un álbum “espectacular” e influyente que “transformó el country y el pop a su alrededor” e incluye comparaciones con Joni Mitchell. Y ni siquiera el elemento “teen” de los primeros álbumes de Swift disgusta a Pitchfork, pues reconoce que, ya con 16 años, la artista demuestra ser una buena letrista y compositora de canciones. ‘Speak Now’, de 2010, recibe una nota de 8,2; ‘Fearless’, un 8,1, y el debut de Swift un 6,7, dos décimas más que ‘reputation’. Claramente ha llegado el momento en que Pitchfork considera a Swift una artista seria merecedora de su atención. No es que la necesitara a estas alturas pero seguro que a los fans de la artista no les disgustará ver su discografía reseñada en uno de los medios musicales más prestigiosos.