Kim Gordon avanza con la turbia ‘Sketch Artist’ su primer álbum en solitario

Kim Gordon, quien fuera bajista de Sonic Youth, ha emprendido varios proyectos al margen de su banda original desde que esta publicara, en 2009, su último disco de estudio, ‘The Eternal’. Junto a Bill Nace, Gordon formó body/head en 2011, y publicó su debut ‘Coming Apart’ en 2013. A través de este proyecto, Gordon lanzó además dos EPs, ‘Waves’ en 2016 y ‘The Switch’ en 2018. Además, en 2015 la artista publicó sus memorias, un recomendable libro llamado ‘La chica de la banda‘, y en 2016 formó una nueva banda llamada Glitterbust junto al guitarrista Alex Knost. Todo esto sin contar sus colaboraciones con Peaches, Warpaint, Yoko Ono o Beck, entre otros.

Ahora, Gordon ha anunciado su primer álbum en solitario. ‘No Home Record’ sale el 11 de octubre a través de Matador Records e incluye la vieja ‘Murdered Out’. El título del disco se inspira en el de ‘No Home Movie’, el documental de 2015 de la cineasta belga Chantal Akerman. ‘No Home Record’ ha sido producido por Justin Raisen (Charli XCX, Ariel Pink, Sky Ferreira) en Los Angeles y cuenta con las contribuciones de Shawn Everett (Jim James, The Voidz, The War on Drugs) y el compositor y director de cine Jake Meginsky (‘L’appel Du Vide’). Sobre la llegada de este álbum, Gordon ha dicho: “¿Por qué un disco como solista? ¿y porque ahora? No lo sé, pero no habría sucedido sin la insistencia de Justin Raisen. Vivir en LA en los últimos años me hace sentir como en casa, pero a veces lo fugaz que tiene este lugar lo hace sentir como si no fuera un hogar.”

El primer avance de ‘No Home Record’ es el turbio e industrial ‘Sketch Artist’, cuyo videoclip ya puede verse. En este, Gordon hace de conductora de una compañía llamada “Unter”, y su cliente es la actriz Abbi Jacobson, conocida por su papel en la comedia ‘Broad City’. La directora Loretta Fahrenholz nos muestra en este viaje una ciudad llena de personajes extraños y oscuros.