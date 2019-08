Los mejores memes de VMA 2019: los cuchicheos de Rosalía y Camila, el nuevo despiste de Travolta, el aguantavelas Nick Jonas…

Una nueva gala de los MTV Video Music Awards se ha celebrado esta noche en Nueva Jersey con Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish, Rosalía o por supuesto Missy Elliott, que recogía un premio honorífico; entre sus principales ganadores. Y entre los artistas que han actuado y dejado momentos para el recuerdo, las propias Rosalía y Missy Elliott además de Normani con su atlética performance, Miley Cyrus con su derroche de voz o Shawn Mendes y Camila Cabello, que han hecho gala de su química en la interpretación de su exitoso single conjunto, ‘Señorita’.

Más allá de actuaciones, durante la gala se han sucedido momentos divertidos que han sido obligatoriamente capturados en meme por los espectadores. Ha sido inolvidable, por ejemplo, el nuevo traspiés de John Travolta confundiendo a la drag queen Jadie Jolie con Taylor Swift cuando había de entregarle un premio a la segunda, pero las escenas más divertidas de la noche han tenido lugar en las gradas. Un ejemplo: la propia Taylor Swift bebiendo vino “sutilmente” desde su sitio. Como si no la hubiéramos visto ya con alguna copa de más…

Los cuchicheos de Rosalía y Camila Cabello contándose secretos indecibles, como este visto en nuestros foros, también han dado de sí en las redes, así como la misma existencia de Sophie Turner, que durante un punto de la noche se negaba a sentarse tras la actuación de Miley Cyrus. Por otro lado, su pareja Joe Jonas parecía distraído intentando descubrir si “Shawnmila” se besaban al final de su actuación. No hubo beso, como tampoco lo hubo para el pobre Nick Jonas en otro punto de la noche, acompañado de sus hermanos y sus cuñadas en plan aguantavelas. Gente flipando con Missy, Lil Nas X y su discurso en rollo o Normani también han generado algunos curiosos memes.

Taylor subtly trying to drink wine is sending me #VMAs #TaylorOnTheVMAs pic.twitter.com/dXaPFAmNdA

Forreal this is me watching all this shit goin on and tryin to keep up w Missy Elliot #VMAs performance pic.twitter.com/ZQWf2o8isH

— we stan normani in this house | trippie (@richluxxe) August 27, 2019