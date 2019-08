No te pierdas: el ladrón A$AP Rocky huye de los “cerdos” policías en el chanante vídeo de ‘Babushka Boi’

Pasada toda la pesadilla de su detención en Suecia, el rapero A$AP Rocky continúa con su carrera y este miércoles estrena un nuevo single llamado ‘Babushka Boi’. La cosa tiene sentido porque el autor de ‘TESTING’ lleva desde el año pasado apareciendo en galas de premios con una bufanda floral típica de las abuelas rusas (“babushka” significa “abuela” en ruso, no es solo un hit de Kate Bush), que al parecer incluso ha puesto de moda. El artista llegaba a ponerse el nombre de “BABUSHKA BOI” en su perfil de Instagram hace unos meses, por lo que parecía que tramaba algo relacionado con esta prenda. Claro que entonces fue detenido durante un mes y todos sus proyectos quedaron en “stand-by”.

Ahora sabemos que ‘Babushka Boi’ es el nuevo single de A$AP Rocky, y este ya puede escucharse en las plataformas de streaming. Es una producción de hip-hop con campanitas y ambientes de terror firmada por Héctor Delgado (que ya encargaba de ‘A$AP Forever‘, aquella canción del rapero que sampleaba ‘Porcelain’ de Moby) y Boys Noize, el productor alemán autor de temas como ‘BREAK LAW’, que también se encontraría trabajando en lo nuevo de Lady Gaga.

Y como suele ser habitual en A$AP Rocky, y a los clips de ‘Fukk Sleep‘ y ‘Gunz ‘N Butter’ nos remitimos, el rapero no se ha puesto ante una cámara para hacer un vídeo malo y el de ‘Babushka Boi’ merece claramente un visionado aunque sea por el morbo que da ver a Rakim Mayers interpretando a un ladrón que huye de la cárcel precisamente cuando el rapero acaba de salir de la cárcel aunque por otros motivos. Pero en el clip, con más de un plano chanante, el malo no es él ni sus cómplices con deformidades cefálicas sino unos policías con cara de cerdo (¿uno de ellos no es Joaquín Reyes?) que les persiguen hasta que ellos simplemente deciden tomarse la justicia por su mano.