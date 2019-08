Escucha lo nuevo de Lana Del Rey, Tool, Amaral, Nacho Vegas, The New Raemon ft. Zahara, Cigarettes After Sex, Mahmood…

Este viernes 30 de agosto llega por fin el esperado nuevo disco de Lana Del Rey, ‘Norman Fucking Rockwell’. No es el único: el primer álbum de Tool en 12 años también está disponible, así como los nuevos trabajos de !!! (que reseñamos hoy), Whitney (que acabamos de reseñar), Ezra Furman, Sheryl Crow, Common o Pharmakon. Os recordamos que es hoy también cuando llega a las tiendas la versión física de ‘i,i‘, el último álbum de Bon Iver.

En cuanto a la batería de singles nuevos lanzados este viernes cabe destacar ‘Barrio’, lo nuevo de Mahmood tras el éxito post-eurovisivo de ‘Soldi’; así como el nuevo adelanto de ‘Salto al color’ de Amaral, el muy setentero y folki ‘Soledad’. También hay nuevo single de Post Malone, que publica nuevo disco la semana que viene; enésimo avance del álbum de Charli, ‘Warm’, en colaboración con Haim; un nuevo dueto de The New Raemon con Zahara, el primer avance del próximo trabajo de Cigarettes After Sex o la nueva apuesta de Agoney.

A lo largo del día iremos actualizando la playlist con más novedades, pero de momento también puedes disfrutar de lo nuevo de Coque Malla ft. Kase.O, Four Tet (que publica una serie de temas en colaboración con la pintora Anna Liber Lewis); Skrillex ft. Boys Noize & Ty Dolla $ign, Mourn, Floating Points, John Newman, Iggy Pop, Bebe Rexha, Kingdom o James Blunt.