Ms Nina denuncia que un hombre la grabó desnuda en un hotel que “no hizo nada” por ayudarla

Ms Nina está en las últimas semanas en Norteamérica, presentando su primera mixtape ‘Perreando por fuera, llorando por dentro‘. Tras varias fechas en Estados Unidos, estos días se encuentra en México, donde el público la está recibiendo con fervor. Todo parecía irle estupendamente hasta que en las últimas horas ha vivido un episodio muy desagradable que ha denunciado en sus redes sociales.

Según cuenta desde Tijuana, un hombre la grabó con su móvil y se masturbó desde otra de las habitaciones del hotel en el que se alojaba, mientras ella estaba desnuda en su propio dormitorio. Aunque para ella lo peor fue que, cuando acudió a quejarse y denunciarlo a la recepción del hotel, estos no hicieron nada por ayudarla, según sus palabras, haciéndola sentir como “una mierda”.

“Hay que dejar de ser así de acosar a las mujeres”, reflexiona a continuación. “Estoy bien pero situaciones así te dejan mal y te dan ganas de llorar y de matar a alguien. Es mi privacidad,

mi cuerpo y yo, y sin mi PERMISO tú no eres nadie para faltarme el respeto, ubíquense!!!!!!”, continúa, denunciando finalmente que “no soy la única que le pasan este tipo de situaciones, así que RESPETO y NO AL ACOSO!!!!!!!!!!” “Nos pasa todos los días a todas, no estamos locas”, decía en otro comentario.