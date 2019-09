Lana Del Rey versiona a Ariana Grande, esta contesta encantada

Lana Del Rey se encuentra en Reino Unido para la promoción de ‘Norman Fucking Rockwell!‘, su nuevo álbum, que acaba de debutar en el top 1 precisamente de este país y en el top 3 de Estados Unidos (el dato español se conocerá este martes) y además está recibiendo unas críticas excelentes.

La autora de ‘Venice Bitch’ ha visitado esta mañana los estudios de BBC Live Lounge para interpretar en directo ‘Doin’ Time’, su versión de Sublime incluida en el disco, y, como suele ser costumbre en el programa, también una versión. Y su elección ha sido curiosa, pues se trata de uno de los últimos singles de Ariana Grande, ‘break up with your girlfriend, i’m bored’. La versión de Lana es mucho más sensual y también mucho más soul… ¿y no ese exactamente el ritmo de ‘You Know I’m No Good’ de Amy Winehouse? En cualquier caso, Grande ha contestado encantada a la versión: “oh Dios mío, te quiero”.

En su entrevista con BBC, Lana, que se ha declarado “megafan” de Ariana Grande, ha dicho que había llegado a hacer una lista de canciones que le gustaría versionar para el programa, y que unas 7 eran de la autora de ‘thank u, next‘. Precisamente Lana y Ariana Grande, junto a una tercera, Miley Cyrus, están a punto de lanzar un single conjunto llamado ‘Angel’, para la nueva película de ‘Los ángeles de Charlie’. Este deberia ser inminente, pero su fecha de publicación sigue manteniéndose en secreto.



Sublime. ✨@LanaDelRey brought all the summertime vibes to her Live Lounge. ☀️ Watch her performance 👉 https://t.co/UmCNhjjhrr pic.twitter.com/UhzKND4LwF — BBC Radio 1 (@BBCR1) September 9, 2019

oh my god @lanadelrey i love u so very very much https://t.co/EyKbTK2p69 — Ariana Grande (@ArianaGrande) September 9, 2019