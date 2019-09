La Canción Del Día: ‘Home to You’ es merecidamente el último hit de Cate Le Bon, autora de uno de los discos aspirantes al Mercury

La cantautora galesa Cate Le Bon podría llevarse el prestigioso Mercury Prize este año gracias a ‘Reward‘, su último disco. Es un trabajo de art-rock luminoso, de instrumentación inspirada en los estudios previos de Le Bon como carpintera (aunque haya sido de manera inconsciente), riquísimo en matices y muy personal, que va revelando su extraña belleza con las escuchas.

El single ‘Daylight Matters’, que ya destacamos, es uno de los momentos más clásicos y memorables del disco, pero es curioso cómo ha logrado anteponerse a él ‘Home to You’, uno de los singles posteriores. En Spotify dobla sus escuchas pero las del resto incluso las cuadriplica. El poder de las playlists, pero ‘Home to You’ puede ser la mejor canción del disco de hecho, conque no extraña su éxito. Es una composición pegadiza gracias a su animadillo ritmo y ufanos xilófonos, sin estribillo claro, pero que a través de una maraña de maracas y otras percusiones e instrumentos (guitarra, bajo, sintetizador y unos pocos más aparecen listados en Discogs), va construyendo una gran pieza de art-rock contemporáneo. Muy bien rematada además gracias a un outro en el que Cate Le Bon canta “last time for all time gone”, e interpreta este “gone” de manera descendiente, como si cayera.

Para esta canción que habla de un “hogar” que para alguien es “un barrio en la cocina de la noche” y “una atrocidad en la ciudad”, cuando no relata un encuentro entre la protagonista y una persona que “beben de copas intercambiadas” (solo Dios sabe qué demonios quiere decir Le Bon con todo esto), la artista ha hecho un sencillo vídeo rodado en Košice, Eslovaquia, concretamente en uno de sus barrios más pobres, Luník IX, el de mayor población gitana de todo el país. Dirigido por Phil Collins (el director, no el cantante), el clip cuenta con la co-producción de Kino Úsmev, artífice de una iniciativa educacional que “pretende establecer conexiones entre la gente joven de Luník IX y otras partes de la ciudad a través de talleres de cine” y otras actividades. Así, en el vídeo vemos a a habitantes de este barrio interpretar ‘Home to You’ en una orquesta con toda la alegría del mundo, y dada la combinación de música e imágenes, el buen rollo se termina pegando.