Adele, ¿ausencia merecida en la lista de 100 mejores discos del siglo XXI para The Guardian?

Con 2019 termina la segunda década del siglo XXI y el periódico británico The Guardian, uno de los más prestigiosos del mundo, publica este viernes un repaso a los mejores discos que ha producido la música pop en los últimos 20 años. La selección incluye 100 lanzamientos escogidos por 45 críticos musicales de The Guardian y publicados entre 2000 y 2019 y está encabezada por ‘Back to Black‘ de Amy Winehouse, un disco que además de grandes críticas cosechó ventas espectaculares: es el segundo disco más vendido del siglo en Reino Unido solo por detrás de ‘21‘ de Adele.

Y en la lista, ’21’ aparece en… ninguna parte. Por si no quedaba claro que esto va de “mejores discos” y no de los más vendidos, The Guardian tampoco ha considerado apto mencionar en su resumen otros trabajos superventas de Ed Sheeran, Dido, Coldplay o Norah Jones, aunque el caso de Adele es interesante. Las críticas de ’21’ no fueron enormemente entusiastas al principio, pero tampoco terribles como demuestra su notable media de 76 sobre 100 en Metacritic. De hecho, el álbum no solo ganó varios Grammys sino que obtuvo una nominación al más difícil y exquisito premio Mercury. Todo esto sin mencionar que las ventas de ’21’ se estiman en torno a los 31 millones de copias vendidas: comercialmente es el álbum más relevante de las últimas dos décadas sin ninguna duda. Con tamaño currículum cabe preguntarse, por tanto, si ’21’ no merecía al menos una mención simbólica en la lista de The Guardian.

El top 10 de la lista no deja de ser algo predecible con las apariciones esperadas de los debuts de Arctic Monkeys, The Strokes o Dizzee Rascal, aunque llama la atención la reivindicación de ‘Beyoncé‘ por encima del que parecía que todo el mundo había entendido como la gran obra maestra de la de Houston, ‘Lemonade‘, que asoma desde un discreto puesto 25. Por su parte, Frank Ocean firma el disco más reciente del top 10 con ‘Blonde‘ y además coloca ‘channel. ORANGE‘ en el número 12 y su “mixtape” ‘nostalgia, ULTRA’ en el 41. Es de los pocos artistas en la lista que firman en ella al menos tres álbumes, junto a Kendrick Lamar o Kanye West.

Dentro del top 100 también encontramos las apariciones obvias de ‘Funeral‘ de Arcade Fire (20), ‘Discovery’ de Daft Punk (35) o los dos álbumes por los que PJ Harvey ganó sendos premios Mercury, ‘Let England Shake‘ (21) y ‘Stories From the City, Stories From the Sea‘ (19). Los debuts de Lana Del Rey, The xx, M.I.A. y Bon Iver también están presentes, así como el último álbum de David Bowie, y la lista tampoco deja de reivindicar obras más de culto como ‘Figure 8’ de Elliott Smith (86), ‘Blackout’ de Britney Spears (38) o ‘Untrue’ de Burial (31). Y entre las ausencias notables, pues decenas: ‘Fever de Kylie Minogue, que fue un superventas, ha sido olvidado, así como los trabajos más relevantes de Lorde, Animal Collective, Tame Impala y seguramente un largo etcétera.