Haviah Mighty gana el Polaris por su debut ’13th Floor’

El premio Polaris, que reconoce el mejor disco canadiense del último año, y está directamente inspirado en el británico Mercury, se ha entregado esta noche en Toronto. La ganadora del prestigioso galardón ha sido la rapera Haviah Mighty gracias a su debut ’13th Floor’. Le ha entregado el premio a Mighty el ganador del año pasado, Jeremy Dutcher.

’13th Floor’ es el debut oficial de Haviah Mighty, aunque antes de él la rapera de Brampton había publicado varios proyectos (el primero en 2010) sin lograr demasiada repercusión. Las críticas al álbum han elogiado el flow de Mighty así como sus oscuros beats, la variedad de géneros que el disco contiene, la oscuridad de sus beats o sus letras autobiográficas sobre empoderamiento femenino o el racismo y machismo que la artista ha experimentado por ser una mujer negra que hace rap.

El resto de álbumes nominados al Polaris eran ‘Morbid Stuff’ de PUP, ‘Being Human in Public’ de Jessie Reyez, ‘Working Class Woman’ de Marie Davidson, ‘A Short Story About a War’ de Shad, ‘TRAPLINE’ de Snotty Nose Rez Kids, ‘The Balla of the Runaway Girl’ de Elisapie, ‘Le Mal’ de FET.NAT, ‘Stay Tuned!’ de Dominique Fils-Aimé y ‘La nuit est une panthère’ de Les Louanges.

Discos destacados que han ganado el premio Polaris en años anteriores han sido ‘He Poos Clouds’ de Final Fantasy (antiguo alias de Owen Pallett), en 2006; ‘Andorra‘ de Caribou, en 2008; ‘The Suburbs‘ de Arcade Fire, en 2011; ‘Metals‘ de Feist, en 2012; o ‘La Papessa‘ de Lido Pimienta, en 2017. Os dejamos con ‘Blame’ de Haviah Mighty, que ha ganado bastantes adeptos después que Lizzo la recomendara en sus redes sociales.