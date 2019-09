Fallece a los 78 años Robert Hunter, letrista tras numerosos clásicos de The Grateful Dead

Robert Hunter, poeta y letrista tras numerosos clásicos de The Grateful Dead, además de compositor por cuenta propia, ha fallecido a las 78 años. No ha trascendido causa de su muerte. La familia del músico ha confirmado la noticia en una carta publicada por Rolling Stone y The New York Times: “nos apena enormemente confirmar que nuestro querido Robert falleció anoche. Murió tranquilo en casa, en su cama, rodeado de amor. Su mujer Maureen estuvo a su lado cogiéndole de la mano. A sus fans y a todos aquellos que le han querido y apoyado durante todos esto años, no os quepa duda que sus palabras están entre todos nosotros, y que de esa manera él nunca se habrá ido del todo. En momentos de duelo celebrad su vida como sabéis hacerlo, estando juntos y escuchando la música”.

Tanto como la música de The Grateful Dead, su afán por la experimentación, su inabarcable discografía, sus épicos directos o la voz de Jerry Garcia, fueron siempre muy queridas las letras de sus canciones. Hunter, que se unió a la banda en 1967 como compositor tras vivir varias experiencias con las drogas, fue autor de muchas de las más conocidas, entre ellas las de ‘Dark Star’, ‘China Cat Sunflower’, ‘Uncle John’s Band’, ‘Box of Rain’, ‘Scarlet Begonias’, ‘Touch of Gray’, ‘Ripple’, ‘Truckin’ o ‘Terrapin Statin’. Hunter llegó a afirmar en Rolling Stone que su frase favorita de todas las que había escrito para The Grateful Dead se encuentra en ‘Ripple’: “hacedles saber que existe una fuente que no fue construida con las manos del hombre”.

Como recuerda precisamente Rolling Stone, cuando The Grateful Dead fueron incluidos en el Rock ‘n Roll Hall of Fame en 1994, Hunter fue tenido en cuenta pese a no ser exactamente uno de los músicos integrantes de la formación. Autor también de varios álbumes en solitario y de poemarios o de varias traducciones oficiales, pues era traductor profesional, Hunter colaboró además con Bob Dylan en los discos ‘Dawn in the Groove’ (1988), ‘Together Through Life’ (2009) y ‘Tempest’ (2012) y trabajó con otros músicos como Elvis Costello, Bruce Hornsby o Jim Lauderdale.