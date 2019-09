Kesha avanza su regreso y confirma que su nuevo disco será pop y que sale en diciembre

Kesha es este mes portada de Billboard y la razón es que tiene un nuevo disco listo para publicar. La cantante no revela demasiados detalles sobre el sucesor de ‘Rainbow‘ pero sí concreta su fecha de lanzamiento en el mes de diciembre, lo cual ya es mucho antes de lo que esperábamos, pues quedan tres meses.

Escrito mayormente junto a Wrabel (al que has escuchado este año en una de las mejores canciones del último disco de P!nk) y con las colaboraciones de Justin Tranter, Tayla Parx, Nate Ruess, Dan Reynolds de Imagine Dragons y de su propia madre, Pebe, que es compositora, y con producción de Jeff Bhasker y Ryan Lewis, el cuarto álbum de Kesha, lo has adivinado, no será country. En declaraciones al medio norteamericano, la autora de ‘Tik Tok’ confirma que su nuevo trabajo será pop como los dos primeros, pues aunque estos están asociados a su nemesis, Dr. Luke, ella también considera esas canciones “sus bebés”.

En Instagram, Kesha ha publicado una nueva imagen que tiene pinta de pertenecer al vídeo del primer single de este nuevo disco. Y ha dado una pista: “vuelvo a tener huevos”. En las últimas horas, porciones de un par de temas nuevos de Kesha llamados ‘Raising Hell’ y ‘My Own Dance’ se han filtrado en Twitter como puede leerse en varios foros, y parece que el primer single del disco será el primero. ‘Raising Hell’ saldría este mismo mes de octubre y según algunos foreros suena parecida a ‘New Rules’ de Dua Lipa o incluso a ‘Mr. Saxobeat’ de Alexandra Stan. Parece que será una colaboración con Big Freedia, que acaba de participar en el nuevo disco de Charli XCX. Todo apunta a que la Kesha más bailable y divertida está de vuelta.