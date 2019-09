Taylor Swift vende más millones sin single clarísimo; Charli XCX, no

Hits

No hay single de Taylor Swift en 40 Principales, ni en todo el top 100 de Promusicae, ni en todo el top 200 de Spotify España. Nuestra sensación respecto a ‘Lover’ puede ser por tanto que no está funcionando nada bien. Sin embargo, el álbum sí continúa un mes después de su edición en el top 10 de la lista de “streaming álbumes” y en otros países se está vendiendo mejor de lo que sugerían el funcionamiento de ‘ME!’, ‘You Need to Calm Down’ o ahora ‘Lover’, una canción muy mona, pero que se mantiene humilde en el puesto 42 en Reino Unido y en el puesto 49 en Estados Unidos. Semanas después de su interpretación en los MTV VMA’s, no se sabe si va a durar hasta Navidad.

Ninguna de las tres ha terminado de dar un nuevo número 1 a Taylor Swift, pero tampoco ninguna se ha hundido demasiado rápido. La aceptación espontánea de canciones como ’The Man’ y ‘Cruel Summer’ es muy buena, pero tampoco ninguna apunta a ser ese gran “dark horse”… Y sin embargo, las ventas de ‘Lover’ se mantienen excelentes, camino a igualar los 5 millones de copias que terminó vendiendo ‘reputation’. Ya van 1,7 millones de unidades vendidas a nivel global, el disco se mantiene sólido en el top 10 británico y en el top 5 estadounidense, y aunque el entusiasmo es mucho menor en la Europa continental, en ningún caso se puede hablar de descalabro. No sé si las cifras le dan para atreverse a hacer un Wanda en Madrid para 50.000 personas como dicen los rumores, sobre todo si no viene acompañada de más superestrellas en un microfestival, pero Taylor volverá a estar entre lo más vendido del año una vez más.



Flops

La telonera de la pasada gira de Taylor Swift de nuevo no está corriendo la misma suerte y sus resultados comerciales son mucho más modestos de lo que merece. ‘Charli’ es una nueva genialidad de Charli XCX pero el público generalista no responde. El disco ha conseguido un buen top 28 en España y lo que es mejor, una entrada similar en streaming; un top 42 en Estados Unidos o un top 92 en el difícil mercado francés. Pero el descalabro de la segunda semana va a ser épico. Lo avanza lo que ha pasado en su país, Reino Unido, donde en su segunda semana cae del puesto 14 al puesto 74, en tan solo 7 días.

El principal responsable es la falta de apoyo de radios y playlists tipo “Today Hits”. Nadie esperaba que se radiara algo tipo ‘2099’ o ‘Click’, ¿pero alguien entiende por qué ‘Blame It On Your Love’ no tiene cabida en la radiofórmula británica? ¿De verdad son más radiables cosas que han pasado recientemente por la playlist de Radio One como ‘People’ de The 1975 o ‘Small Talk’ de Katy Perry? Es triste, pero parece complicado que ‘Charli’ llegue mucho más allá de las 100.000 unidades a nivel mundial.