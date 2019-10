Fiona Apple y Lil Nas X, el idilio más improbable de 2019

Fiona Apple y Lil Nas X puede que colaboren en una canción. Para comprender cómo diantres el pop ha llegado a esta bizarra situación, recapitulemos: hace unos días, Apple concedía una entrevista a Vulture, en la que revelaba que esperaba poder publicar su nuevo disco en 2020. Una vez publicada la entrevista, Apple colgaba un vídeo en su página de Tumblr apuntando a unas declaraciones que no han terminado en el texto final: “Una cosa que la encantadora [periodista] Rachel Handler no ha mencionado en la entrevista pero que sí he dicho es lo siguiente: Lil Nas X, seguro que eres muy bueno, pero has usado mi canción ‘Every Single Night’, la has sampleado en una canción llamada, me parece, ‘Kim Jong-Un’. Entonces… ¿dónde está mi dinero, adorable chavalín? ¿Dónde está mi dinero?” En otro vídeo, Apple aclaraba sus declaraciones: “no creo que Lil Nas X supiera que esa es mi canción, ¿por qué iba a hacerlo? Y realmente no creo que vaya a ganar dinero… Solo estaba haciendo la cucamonas pero esa no es la impresión que he dado”.

Ante estas declaraciones, Lil Nas X acudía poco después a Twitter para manifestar que Fiona Apple y él “deberían colaborar” en su próximo álbum, confirmando que sabe perfectamente quién es la autora de ‘Criminal’ (de la misma manera que debe saber quiénes son Nine Inch Nails, a los que samplea en ‘Old Town Road’). Cabe mencionar que la canción de Apple sampleada por Lil Nas X se titula en realidad ‘Kim Jong’ y que pertenece a su vieja “mixtape” de 2018, ‘Nasarati’, que no se encuentra disponible en ninguna plataforma de streaming de manera oficial (sí está en Youtube), por lo que es muy improbable que el rapero se haya lucrado con ella. ‘Every Single Night’ fue el primer single del último disco de Apple.

La historia ha llegado a una feliz conclusión cuando, en otro vídeo, Apple ha aceptado la propuesta de Lil Nas X de colaborar. “mi amiga ZZelda me ha dicho que Lil Nas X ha tuiteado que quiere colaborar conmigo. ¡Me encantaría! Qué final tan bonito para esta pequeña historia. Me encantaría, me encantaría… De acuerdo, no voy a mirar más las redes sociales, así que me pondré en contacto contigo personalmente”. En un mensaje publicado después, Apple asegura haber escuchado la música de Lil Nas X y dice que le gusta el “silbido de ‘Panini'” y la voz del rapero. Y así es cómo uno de los mayores iconos del pop alternativo de todos los tiempos y el autor de ‘Old Town Road’, la canción que más semanas ha pasado en el número 1 de Billboard de toda la historia, pueden llegar a compartir un tema juntos, haciendo de este mundo un lugar un poco más extraño si cabe.