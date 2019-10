Kiko Veneno celebra la alegría de Novedades Carminha o Carolina Durante en el regreso de ‘La hora musa’

‘La hora musa‘, el programa que devolvía la música en directo al prime-time de la televisión estatal, regresaba anoche. Tras anunciarse la pasada semana una buena parte de sus invitados, Maika Makovski daba entrada a la segunda temporada abriendo la puerta del estudio (literalmente, y con alguna dificultad) a Zaz, la exitosa (sobre todo en su país) artista francesa autora de ‘Je Veux’. Con este hit cerraba su bloque –tras una charla en la que habló de su último disco ‘Effet Miroir’ (2018), de su conexión personal con nuestro país y la lengua española y su colaboración con Pablo Alborán– de música pop de ascendencia romaní y latina.

Como es habitual en el programa, unas secciones se intercalan con otras, buscando cierto dinamismo… aunque acabe resultando algo predecible. Esas secciones son los conciertos de exteriores, que este año han bajado de presupuesto: ya no son en una azotea de Barcelona, sino en un set en un polígono industrial. Allí aparecieron Carolina Durante, que además de contar lo sorprendidos y felices que están por su inusitada irrupción comercial, se animaron a dar algún consejo a las bandas que empiezan: que no esperen tener éxito –o sea, asumen que lo suyo ha sido un accidente–. También interpretaron ‘Joder, no sé’ y ‘Las canciones de Juanita’.

Ls otra única novedad en ‘La hora musa’ es la presencia de Ramiroquai, Ramiro McTersse, como presentador de los reportajes especiales. El presentador de ‘Bandera negra’, programa dedicado al punk y el hardcore en Radio 3, y músico (Hechos Contra El Decoro, Alcohol Jazz) sustituye a Víctor F. Clares en ese papel. Y como este, se lleva a los invitados a su terreno: si aquel lo hacía por el lado de lo hedonista e incluso lo cómico, McTersse centró buena parte de su encuentro con Juanes –previo a un concierto de este en los Jardines de Pedralbes– en indagar en su pasado metalero en la banda Ekhymosis, y destacando que ha decidido incluir una versión de ‘Seek & Destroy’ de Metallica en su setlist. También se habló sobre la efervescencia de la música latinoamericana en EEUU, pero –y esto dice todo de la placidez de la entrevista– la pregunta más incisiva de la charla vino de su amiga y compatriota Lila Downs, que le preguntaba, con cierta inquina, si algún día dejaría Miami para volver a Colombia. Touché.

Pero lo más destacado de este primer programa de la temporada 2 de ‘La hora musa’ fue, sin duda, Kiko Veneno. Aunque la charla con Maika abundó en temas recurrentes de sus entrevistas recientes –incluida esta–, destacó su interés por la nueva generación de pop y rock español, que ha dejado atrás “cierta melancolía”, refiriéndose particularmente a grupos como los propios Carolina Durante, además de Novedades Carminha, Pony Bravo y Derby Motoreta’s Burrito Kachimba. Pero lo mejor fue su presencia en directo, con una amplia e imponente banda que logra recoger los múltiples matices sonoros de canciones como ‘La higuera’ o ‘Sombrero roto’, de su estupendo último disco. Sin descuidar clásicos como ‘Echo de menos’, claro. Invitó, desde luego, a no perderse las presentaciones que Kiko hará este viernes 4 de octubre en Córdoba (Medina Sonora) y el próximo 12 de octubre en el club Ochoymedio de Madrid –con Sweet Barrio como teloneros–.

En cuanto a ‘La hora musa’, celebramos su regreso, y de momento se tolera que no haya algo más fresco y sorpresivo en él –de cara a una hipotética 3ª temporada, ya hablaríamos–. Eso sí, por fin se podrán ver los programas completos en Youtube. Y no sólo íntegros, sino además con contenido extra: en este, por ejemplo, dos temas no emitidos de los sets de Zaz y Kiko Veneno. Ya se ha confirmado que la semana que viene el programa estará centrado en The Waterboys, Amaia, Natos y Waor y Pixies. Permaneceremos atentos a nuestras pantallas.