No te pierdas: Alba Reche, una diva del UK Garage en ‘Medusa’, producida por LOWLIGHT (Bad Gyal, Yung Beef)

Como anunciaba días atrás, el primer single del debut de Alba Reche –claramente uno de los más esperados de los artistas emergidos de Operación Trounfo 2018– ha llegado este viernes. Se titula ‘Medusa’ y sorprende sobre todo su sonido UK Garage, que la desmarca muy claramente de la línea habitual de los chicos y chicas surgidos de este (o cualquier otro) talent-show.

Así, como una suerte de Katy B, la ilicitana ejecuta un tema producido por LOWLIGHT –dúo gallego tras temas de Yung Beef o Bad Gyal– y compuesto junto al rapero Juancho Marqés y al interesante Vic Mirallas. Siempre, eso sí, sin perder esa dicción tan controvertida –por incomprensible, en ocasiones–. Mención aparte merece el vídeo de Manfre e Iker Iturria, que sitúa a Reche entre réplicas de esculturas y columnas clásicas griegas, serpientes, mármoles, flores oscuras y parafernalia similar. Su álbum, además, promete seguir una línea no muy alejada a esta, o al menos con otros sonidos urbanos, puesto que también ha trabajado en él con productores urbanos como Livinglargeinvenus (C. Tangana, Recycled J) y ya ha avanzado que sonará bastante R&B.

Alba Reche quedó segunda en la pasada edición de Operación Triunfo, pero se ha tomado con calma la creación de su álbum debut, que solo terminaba hace unos días como desvelaba en Instagram. La cantante de Elche no ganó Operación Triunfo, pero sí fue en varias ocasiones la gran favorita, llegando a dejar boquiabierta a Sara Bareilles con su versión de ‘She Used to Be Mine’, de la que incluso llegó a hacerse eco The New York Times.