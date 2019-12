Rolling Stone reivindica a Dylan, Adele, el Boss, ‘Hamilton’, LCD Soundsystem… entre los mejores discos de la década

Rolling Stone ha publicado su lista de los 50 mejores discos de la década, y aunque esta mima el country donde -por ejemplo- Pitchfork suele hacerlo con el hip-hop, su número 1 es poco sorprendente: ‘My Beautiful Dark Twisted Fantasy‘ de Kanye West corona la clasificación de los grandes discos de la década para Rolling Stone, seguido por ‘Lemonade‘ de Beyoncé y ‘To Pimp a Butterfly’ de Kendrick Lamar. Dentro del top 10 se cuelan también ‘Red‘ de Taylor Swift (4), ‘Melodrama‘ de Lorde (7) ,’21‘ de Adele (7) y ‘This Is Happening’ de LCD Soundsystem (10).

En el repaso a la década de Rolling Stone caben tanto obras clave de Frank Ocean (‘blonde‘ es top 11 y ‘channel ORANGE‘ top 37) como la revolucionaria “mixtape” de Chance the Rapper (‘Coloring Book‘ es top 38) o el indie-rock de Car Seat Headrest (‘Teens of Denial’ es top 29), pasando por el debut superventas de Billie Eilish (31), el regreso tras 14 años de D’Angelo (35) ‘EMOTION‘ de Carly Rae Jepsen (50), la BSO de ‘Hamilton’ (45) o ‘El mal querer‘ de Rosalía (39). Se echa en falta algo de electrónica y su lista no puede ser más diferente a la de NME: ni Lady Gaga ni Arctic Monkeys ni Grimes ni Arcade Fire asoman por su resumen pese a que obviamente han sido algunos de los artistas y grupos fundamentales de los últimos 10 años.

Los que sí aparecen en la lista de Rolling Stone son artistas un poco más sorprendentes quizá al estar esta enfocada a un público más adulto y menos propio de la generación Spotify / Soundcloud. La revista reivindica obras recientes de Bob Dylan (‘Tempest‘ es top 43) o Bruce Springsteen (‘Wrecking Ball‘ es top 46), mientras el supergrupo country Pistol Annies, formado por Miranda Lambert, Ashley Monroe y Angaleena Presle, de hecho es top 9 con su disco ‘Interstate Gospel’.