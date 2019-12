Lizzo estrena segundo vídeo para el otro gran “sorpasso” de su carrera, ‘Good as Hell’

‘Truth Hurts‘ no es la única canción de Lizzo que ha triunfado años después de su edición. ‘Good as Hell’, publicada de hecho un año antes, en 2016, dentro del EP ‘Coconut Oil’, también se ha convertido en uno de los mayores éxitos de su carrera en 2019, y ahora misma lleva 224 millones de streamings en Spotify… sin contar los 67 millones que ha logrado su remezcla con Ariana Grande.

Está claro que Lizzo es una de las artistas pop de moda y su éxito actual ha hecho efecto dominó en varios de sus singles previos. Así, ‘Water Me’, de 2017, y ‘Boys’, de 2018, han terminado siendo añadidas en el tramo final de la edición “deluxe” de ‘Cuz I Love You‘, el último álbum de la cantante. No ha sido el caso de ‘Good as Hell’ por algún motivo, pero tras el mencionado “remix”, el tema, que podría ser top 1 en el Billboard Hot 100, pues actualmente saluda desde el top 3, recibe ahora un segundo videoclip distinto al estrenado hace tres años, más acorde a su éxito actual.

Ambientado en el tradicional “homecoming” estadounidense, el vídeo de ‘Good as Hell’ muestra a Lizzo como líder de la banda del instituto, en algunas escenas flauta en mano, mientras otras estudiantes se entregan también a su pasión por la música. ¿Dará ‘Good as Hell’ a Lizzo su segundo número 1 en USA gracias a este vídeo? No parece tener mucho “replay value” de primeras, pero quizá más interesante sea preguntarse con qué otra canción le sonará a Lizzo la “flauta”: ¿con la nominada al Grammy ‘Exactly How I Feel’? ¿Con esa ‘Jerome’ que acaba de presentar en los AMA? ¿O más bien con la pegadiza ‘Like a Girl’? Desde luego, parece que tendremos Lizzo para rato…