“La clase trabajadora votando tory”: los músicos opinan sobre la victoria de Boris Johnson

Boris Johnson ha ganado las elecciones al parlamento británico, obteniendo la mayoría absoluta para los conservadores al obtener 364 escaños de los 650 totales. Jeremy Corbyn, el líder del partido laborista que tan querido era por algunos músicos y melómanos (recordad cómo era vitoreado en el FIB de hace unos años sin que ni siquiera estuviera de cuerpo presente), es el gran derrotado.

La victoria de Boris Johnson apunta a que Reino Unido saldrá de la Unión Europea definitivamente el 31 de enero de 2020. Un Brexit que ha protagonizado canciones de todo pelaje durante los últimos años: de Pet Shop Boys (‘Give Stupidity a Chance‘) al último disco de The Good The Bad and The Queen, pasando por lo último de Elbow o lo de Fujiya & Miyagi, que tienen un tema llamado ‘Gammon’, como se designa coloquialmente al hombre de avanzada edad de derechas que votó a favor del Brexit.

A falta de oír la opinión de Morrissey, muchos músicos que se habían posicionado contra el Brexit y ahora contra Boris Johnson, han empezado a mostrar su desazón por los resultados electorales en las redes sociales. Los más agresivos han sido Primal Scream, que han compartido un mensaje en Instagram en el que puede leerse “La clase trabajadora votando tory”, mientras la imagen en sí es un revólver que dispara contra ti mismo. En el texto la banda ha escrito que “tendremos el gobierno que merecemos”, cuando su penúltimo mensaje era pro-Corbyn. Thom Yorke ha tuiteado “silence, silent”, en lo que parece una referencia a la desolación política que desprendía ‘No Surprises’; mientras Stormzy, que justo saca disco hoy con una portada en la que se quita su chaleco de Banksy con la Union Jack, ha retuiteado un mensaje del escritor Mehdi Hasan diciendo que es “un día oscuro para las minorías, especialmente la musulmana”.

Pero como apunta el NME, el más afectado ha sido el nominado al BBC Sound of YungBlud, el más famoso de ellos, en verdad: “Obviamente mi corazón está sufriendo de verdad ahora mismo. Estoy muy triste de haber perdido esto después de creer que algo podría cambiar. Pero eso es la democracia. Estoy dolido pero no pierdo la esperanza en absoluto porque estoy seguro de que algún día nuestros pies encajarán en los zapatos que determinarán la dirección en la que el mundo andará. Es más importante que nunca que hablemos y hagamos ruido contra un gobierno que no representa lo que queremos. Sí, tengo miedo, pero eso sirve para que grite más jodidamente fuerte”.