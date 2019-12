La Canción Del Día: ‘New Love Cassette’ de Angel Olsen es mucho más que una simple canción de amor

‘All Mirrors‘ de Angel Olsen es uno de los discos que más está apareciendo en las listas de lo mejor de 2019 con razón: si no es el mejor álbum de la cantautora estadounidense, el más susceptible de hacer flipar incluso a tu colega menos indie, al menos sí es su trabajo más ambicioso y épico. De eso no había duda desde que Olsen estrenara, el pasado verano, sus dos adelantos oficiales, ‘All Mirrors‘ y ‘Lark‘.

Pero hay más joyas dentro de este trabajo: ‘New Love Cassette’ no era una de las que mi compañera Mireia Pería destacaba en su valoración del álbum, pero sí probablemente mi favorita. Lo que esconde su carismático título es nada más y nada menos que una sencilla canción de amor. El estribillo reza “quiero mostrarte mi amor todo el tiempo, quiero abrazarte y dejar que te tiendas a mi lado”, mientras su autora ha explicado que lo que ha intentado expresar con ella es la capacidad de “amar con la mayor sinceridad posible”, lo cual para ella es “algo nuevo”. “Siempre estoy anticipando que las cosas van a ser mucho más complicadas. He conocido a gente que me ha sorprendido, y por la que realmente quiero apostar porque se ve que realmente está atenta (a lo que les digo)”.

Tampoco es la canción un gran misterio en cuanto a su composición: es verdad que al principio parece una pieza de música dub, como la misma Olsen ha reconocido, debido a su hipnótico y ondulante ritmo y atmosféricos sintetizadores, pero su bonita melodía no deja de poseer un elemento atemporal que la hace integrarse sin problema dentro del disco, pese a que la artista de hecho no pensaba incluirla en él de primeras. Y si algo deja los ojos como platos al escucharla vuelve a ser su arreglo orquestal, que irrumpe inesperadamente hacia la mitad cual puñetazo sónico. Es bruto, robusto y acojonante en el sentido literal del término, pero en lugar de doler produce escalofríos. ¿Alguien más se muere de ganas de verla en festivales?



Lo Mejor del Mes: