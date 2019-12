Gomet, el dúo infantil que hace música apta para adultos que adoren a Charli XCX, SOPHIE, PC Music…

En los últimos tiempos han proliferado los proyectos musicales hechos por adultos pensados para público infantil. E incluso también hay grupos con niños cuyo público objetivo tiene, aproximadamente, su edad. Pero no es tan frecuente que, al contrario, haya proyectos infantiles que estén mucho más orientados a un público adulto incluso que a sus coetáneos. En los últimos años ocurrió con Prin La Lá, también con Furious Monkey House… y ahora con Gomet.

Hablamos de un dúo formado por Marco Silvy-Leligois y Alejandra Tomás, dos chiquillos de Valencia –aunque no tan pequeños como pueda parecer– que, de manera improbable, hacen canciones que bien pueden cautivar a nuestros hijos/sobrinos… tanto como a aquellos adultos que gocen con los últimos trabajos de Charli XCX, SOPHIE, Kero Kero Bonito, Hannah Diamond, o cualquier otro proyecto aledaño a PC Music. Así lo demuestran en ‘Ser mayor es un rollo‘, EP debut que acaba de editar Elefant Records.

El sello madrileño se ha apresurado a su fichaje ante lo “excitante” de su propuesta. Y lo cierto es que lo entendemos, porque su planteamiento estético es mucho más arriesgado de lo que sugiere su multicolor portada, aludiendo a esas pegatinas circulares que se emplean en la educación infantil y que da nombre al proyecto. Su pop electrónico con tintes bubble bass y voces pitcheadas, repleto de texturas wobbly y chirridos imposibles, tiene su máxima expresión en la imponente ‘Cumpleañera’. ¿De verdad que no hay un adulto –al margen de su simpático vídeo 3D, creado por Diego Navarro– detrás?

Evidentemente, su letra –sobre lo mejor de celebrar el día de su cumpleaños– tienen tanto de naif como de encantador –también lo atestigua el corte que da nombre al disco, con versos como “las piscinas de bolas son lo más” y “las matemáticas son un rollo, los niños malos son un rollo”–. Pero, a la vez, la melancolía y sentimientos más graves tienen presencia: el bullying (‘Yo soy así’), la desigualdad social (‘Disneyland’) o el miedo a crecer (‘Cuando me voy a dormir’, ‘:P’) demuestran que bajo su apariencia endeble hay hueso. “De mayor no quiero ser mayor / quiero ser libre en un cuerpo que envejece”, dicen. Nadie mejor que los niños para demostrar a los adultos que pueden ser pequeños e inocentes, pero no gilipollas.



Todos los “Revelación o Timo”