La gira por el 50º aniversario de Aerosmith recalará en el Wanda Metropolitano de Madrid

¿Recordáis aquella gira de despedida de Aerosmith de hace sólo dos años? Pues bien, donde dije “Aero-vederci” –sí, así se llamaba aquel tour–, digo… Bueno, que de despedida, nada. El grupo de rock de Boston ha aprovechado que cumplen 50 años de carrera el año que viene para celebrarlo con una gira, cómo no. Una gira que tendrá rama europea y, también, una parada en España: será el día 3 de julio de 2020 en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, nada menos.

Tras unas preventas previas –incluida una hoy en Live Nation–, la venta general de entradas comienza mañana a través de la promotora y Ticketmaster, con una amplísima variedad de precios que oscilan entre los 50 euros y los 1500 euros –más gastos, en ambos casos– de las entradas VIP a pie de pista.

Aunque Steven Tyler había amagado con una carrera en solitario el año pasado, actuando incluso en el Teatro Real de Madrid, “la mayor banda de rock de América de todos los tiempos” –sí, así se promocionan– había reaparecido hace un par de meses con una residencia en Las Vegas, que ahora se extiende con esta gira. En ella, superados sus problemas de salud, estará por supuesto su célebre guitarrista Joe Perry.

The #Aerosmith European Tour 2020 tickets are ON SALE TODAY!

— Aerosmith (@Aerosmith) December 13, 2019