Camila Cabello se disculpa por el uso de lenguaje racista en su Tumblr antiguo

Camila Cabello es noticia después que una antigua cuenta de Tumblr que utilizaba cuando era adolescente -previamente a su participación en X Factor y al debut de Fifth Harmony- haya salido a relucir. En ella, la cantante utilizaba lenguaje racista y reproducía GIFs u otras publicaciones de esta misma naturaleza. Un hilo de Twitter que recogía varios de estos posts ha propiciado el cierre de la cuenta en cuestión, que permanecía abierta hasta ahora.

En sus redes, Camila ha confirmado la veracidad de estas acusaciones y ha pedido perdón por el lenguaje usado en aquellos mensajes: “Cuando era más joven utilicé un lenguaje del que me siento profundamente avergonzada y del que me arrepentiré por siempre. Era una persona ignorante, sin educación, y cuando me informé sobre la historia, el peso y el verdadero significado que se encontraba detrás de este lenguaje tan horrible y dañino, me sentí profundamente abochornada de haberlo utilizado en primer lugar”. La cantante añade: “Me disculpé en su momento y lo vuelvo a hacer ahora. Jamás haría daño a nadie de manera intencionada y me arrepiento desde lo más profundo de mi corazón. Por mucho que desearía poder hacerlo, no puedo regresar atrás en el tiempo y cambiar las cosas que dije en el pasado. Pero cuando aprendes a hacer mejor las cosas, simplemente las haces mejor”.

En un segundo texto publicado a la vez, Camila escribe: “Ahora tengo 22 años, soy una persona adulta, he madurado y aprendido y soy consciente de la historia y el dolor que este lenguaje conlleva de un modo que antes no lo era. Aquellos errores no representan a la persona que soy ni a la que siempre he sido. Yo siempre he defendido y siempre defenderé el amor y la inclusividad, y mi corazón nunca, ni siquiera entonces, ha poseído una pizca de odio o de ánimo discriminatorio. Lo cierto es que fui profundamente ignorante e inconsciente. Utilizo mi plataforma para denunciar la injusticia y la desigualdad y lo seguiré haciendo. Las palabras no son suficientes para expresar la vergüenza profunda que siento y lo mucho que lo siento, y vuelvo a disculparme desde lo más profundo de mi corazón”.