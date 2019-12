Lenny Kravitz traerá la gira de ‘Raise Vibration’ a España en el verano de 2020

Hace más de un año que Lenny Kravitz publicaba su undécimo álbum de estudio ‘Raise Vibration’, pero no será hasta el próximo verano de 2020 cuando el veterano rockero lo presentará en una gira europea, llamada ‘Here To Love’. De hecho, este nombre es el de un nuevo single publicado hace posas semanas, una balada dedicada a combatir el racismo, cuyo vídeo se ha estrenado recientemente. Esa gira tendrá al menos dos paradas en España. La primera será el 23 de julio en el festival Marenostrum, celebrado en Fuengirola (Málaga), y la segunda el día 26 de julio en el WiZink Center de Madrid.

Las entradas para este último evento se pondrán a la venta general el viernes 3 de enero a las 10:00h a través de Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés, aunque habrá una preventa especia para los usuarios registrados en Live Nation. Será un día antes, el jueves 2 de enero, a partir de las 10:00h. Por el momento se desconocen los precios del mismo.

Kravitz emergió como solista a finales de los 80 y principios de los 90 con una atinada mezcla de rock’n’roll, funk, blues y soul clásicos, adaptados a aquellos tiempos. ‘Mama Said’ (1991) y sobre todo ‘Are You Gonna Go My Way’ (1993) le llevaron al estrellato, manteniendo este estatus con ‘Circus’ (1995) y ‘5’ (1998). Desde entonces, ha mantenido cierta popularidad sobre todo en Estados Unidos, a la vez que se ha iniciado como actor –’Los juegos del hambre’, ‘Star’–.